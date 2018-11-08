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CHP'li Gürsel Erol'dan açıklama:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

"Arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir" - "Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin TBMM Grup Yönetim Kurulunca kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili, "Arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim." dedi.

Erol, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna gönderilmesine ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Erol, Disiplin Kuruluna sevk kararının, grup başkanvekillerinden izin almadan ekim ve kasım aylarında televizyon programlarına katılması nedeniyle alındığını söyledi.

Sonuç olarak bir milletvekillinin parti disiplini ve grup kararlarına uyması gerektiğini vurgulayan Erol, "Ben her televizyon programına çıkarken, genelde ulaşabildiğim zamanlarda grup başkanvekillerime sözlü olarak bilgi vererek çıktım. Sevindirici olarak konuşma içeriklerimden kaynaklı değil, yalnızca televizyon programlarına katılmamdan kaynaklı bir disiplin süreci başlatıldı. Bundan bir hafta önce de Genel Merkezimizin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kınanma cezası verilerek bir disiplin süreci yaşamıştım." ifadelerini kullandı.

Ailesinin ulusal değerler, devlet ve cumhuriyet gelenekleri üzerinden siyaset yaptığını belirten Erol, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinin üyeleriyiz. Oradan gelen bir geleneğimiz ve kültürümüz var. Son derece üzgünüm, 95 yıllık CHP tarihinin 34 yılına şahitlik yapmış birisiyim. 34 yıl içerisinde CHP'nin en genç il başkanlığını yaptım." diye konuştu.

Parti kültüründen ve ahlaki değerlerinden gelen biri olduğuna işaret eden Erol, "Parti ile üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP'li onurunu, kimliğini asla bizim elimizden alamazlar." dedi.

Grup Disiplin Kurulunun şahsına ilişkin kararını basın yayın kuruluşlarından öğrendiğini anlatan Erol, daha sonra elektronik postayla kararın gerekçesinin tarafına iletildiğini bildirdi. Erol, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir milletvekili olarak hem ülkenin sorunlarına bakış açımızı hem parti politikalarımızı anlatmak adına içerikle ilgili bir eleştirinin olmaması, yalnızca izin almadan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Ama tabii hakka, hukuka, adalete inanan bir milletvekiliyim. Sanıyorum arkadaşlarımız bu konuyu daha detaylı değerlendirerek mutlaka hak, hukuk, adalet doğrultusunda karar vereceklerdir. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım. Her şartta ve koşulda CHP'nin kimliğini, onurunu, şerefini yaşamaktan hangi kararla karşı karşıya kalırsak vazgeçmeyerek siyasi mücadelemize CHP içerisinde devam edeceğimizi belirtmek isterim."

Erol, bir gazetecinin Türkçe ezan konusundaki görüşlerini sorması üzerine, bu konuda yorum yapmak istemediğini kaydetti.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu

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