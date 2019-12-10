CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" açıklaması:

Günümüzde insan hakları evrensel bildirgesinin bağlayıcılığının bir metin olarak karşılarında durduğunu ancak insan hakları ihlallerinin en gelişmiş ülkelerde dahi görüldüğünü ifade eden Kaboğlu, düşüncesinin evrensel, eylemin ise yerel olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletlerin 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Türkiye'de 1949 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirildiğini anımsatan Kaboğlu, bildirgenin 71'inci yıl dönümünün aynı zamanda basın özgürlüğü günü olarak da kabul edilebileceğini belirtti. Kaboğlu, "Bu evrensel bildirge esasen 1948 tarihinde yayınlanmış olmakla birlikte Batı'nın ürünü olmaktan çıkmış, Asya'nın Afrika'nın, üçüncü dünya devletlerinin katılımıyla tüm dünyanın belgesi haline gelmiş bulunuyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, insan hakları evrenselliğinin tüm dünyada geçerli olduğunu fakat insan haklarına saygının belirli bir ortamda gösterildiğini belirterek, devletlerin insan haklarına yönelik ihlalleri ortadan kaldırmak ve saygıyı sağlayıcı mekanizmaları oluşturmak zorunda olduklarını bildirdi.

İnsan haklarının evrenselliğinin tüm dünyada geçerli olduğunu fakat insan haklarına saygının belirli bir ortamda gösterildiğini ifade eden Kaboğlu, şöyle konuştu:

"Devletler insan haklarına yönelik ihlalleri ortadan kaldırmak ve saygıyı sağlayıcı mekanizmaları oluşturmak zorundadır. Türkiye'de son yıllarda erkler ayrılığı erkler birliğine doğru mu gidiyor? 2016-2018 yılları arasında tanık olduğumuz OHAL uygulaması bitti mi, yoksa kalıcı sonuçlarını beraberinde mi getirdi? Bu güncel iki sorudur. Soruların odağında tartışmalar devam edecektir. Hak ihlallerinin yaşandığı sayısız örnekler mevcut. OHAL döneminde kurulan komisyon 3 yıldır yapılan başvuruları değerlendirmekle meşgul. Komisyonun inceleme süresi içerisinde yaşanan ölüm olayları, Türkiye'nin uzun yıllar uğraşarak kaldırmış olduğu idam cezasından çok daha vahim sonuçlar doğuruyor. OHAL önlemleri çerçevesinde uygulanan yaptırımların devam ediyor olması bugünün merkezinde yer alan konuların başında geliyor. Erklerin birleşmesi ve yargı bağımsızlığının ortadan kalkması, anayasa yoluyla hak ve özgürlük güvencelerinin kaldırılması anlamına gelir. Devletin, insan haklarını korumanın yanında hakları geliştirme hükümlülüğü de vardır."

Kaboğlu, insan hakları ihlallerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini de sözlerine ekledi.

