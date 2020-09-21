HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun aracına taş atan şahıs: “Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir hataydı”

CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun aracına taş atan şahıs: “Alkolün etkisiyle oldu, yapmamam gereken bir hataydı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun aracına taşla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa Ş., “Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun aracına taşla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa Ş., “Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Yapmamam gereken bir hataydı. Milletvekilimizden özür diliyorum” dedi.
Kadıköy’de 17 Eylül’de CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun aracına taş atarak saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Ş., İHA’ya konuştu.

“Yapmamam gereken bir hataydı, özür diliyorum”
Olay günü alkollü olduğunu söyleyen Mustafa Ş., “Saat gece 02.00 sıralarında çalışanlardan biri eski kız arkadaşıma benzeyen birisinin araç içerisinde olduğunu söyledi. ‘Emin misin’ diye sorduktan arka sokağa doğru gittiğini söyledi. Bende inanmayarak ‘bir de ben bakayım’ dedim. Geçerken alkolün etkisiyle elime taş aldım. Sokağa girip baktığımda yoklardı. Ben duygusal psikolojiyle elimi yere vurarak hıncımı almak çalıştım. Kendimde değilken o hırsla sağa sola vurmaya başlamışım. Elimdeki taşla arabanın camını kırmışım. Polis Merkezi’nde öğrendim ki araç Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun arabasıymış. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Yapmamam gereken bir hataydı. Milletvekilimizden özür diliyorum. Hasarın karşılamasın konusunda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi.

“Olayın siyasetle bir ilgisi yok”
Olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ş., “Bu yaşanan olayı siyasete yoranlar oluyor, olayın siyasetle bir ilgisi yok. Benim duygusal olarak alkolün de verdiği hırstan dolayı fevri hareketimden dolayı kaynaklanan bir olaydır” diye konuştu.

“Büyüklük göstererek bizi affetmesini istiyoruz”
“Milletvekilimizden tekrar özür diliyorum, o bizim büyüğümüzdür, büyüklük göstererek bizi affetmesini istiyoruz” diyen Mustafa Ş., “Biz de burada evine ekmek götürmek için çalışan emekçi insanlarız. Bu pandemi sürecinden dolayı anlayış bekliyoruz. Burada eylem yaparak iş yerimize gelerek bizi mafya diye yaftalayan insanlar var. Biz mafya değil 12 yıldır ekmeğini kazanmaya çalışan esnaf insanlarız” şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi
Kadıköy’de 17 Eylül’de meydana gelen olayda, iddiaya göre CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ile evinin yakında bulunan mekanın müdürü ve çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Kaboğlu’nun aracına taş atarak camlarını kırdığı iddia edilen işletmenin sorumlu müdürü Mustafa Ş. ve garson Şahin K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, “mala zarar verme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
52 yıl hapis cezasıyla aranırken kendini ölmüş gibi göstermişti! İfadesi ortaya çıktı52 yıl hapis cezasıyla aranırken kendini ölmüş gibi göstermişti! İfadesi ortaya çıktı
Testi pozitif çıkan milletvekili, 'herkese tavsiye ediyorum' diyerek çamura atladıTesti pozitif çıkan milletvekili, 'herkese tavsiye ediyorum' diyerek çamura atladı
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti!
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Levent Özeren hakkında istenen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstenen ceza belli oldu
Bakanlık duyurdu! 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan öldürüldü
'Roni' kod adlı Halis Erdoğan öldürüldü
Kadıköy’de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu
Otobüsteki dehşet anlarını böyle anlattı!
Kendini ölmüş gibi gösteren YouTuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı
52 yıl hapis cezasıyla aranırken kendini ölmüş gibi göstermişti! İfadesi ortaya çıktı
İple boğularak öldürülen Hatice'nin katili yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.