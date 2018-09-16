CHP'li İlgezdi'den eğitim sistemine eleştiri

"AKP iktidarları döneminde öncelik verilen piyasa endeksli sistem, çocuklarımızın kaliteli ve eşit eğitim almasının önündeki en büyük sorun olarak duruyor. Kırtasiyeden kantine, ulaşımdan barınmaya varıncaya değin özel teşebbüs ve sermayeye devredilen eğitim alanı, her geçen gün ticarileşiyor. Hane halkının eğitim harcamaları kademeli olarak yükselirken, düşen alım gücü, yükselen enflasyon velilerin belini büküyor.

İlgezdi, "2018-19 Eğitim Öğretim Dönemi, aydınlanma devriminin meşalesi olan eğitim emekçilerimiz, ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek kurmak için dişinden tırnağından artırarak büyük fedakarlıklarda bulunan velilerimiz açısından bu yıl da sorunlar ve sıkıntılar içerisinde başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Kayıp Nesiller Projesi' olarak tarihe geçen 4+4+4 sistemi, okullaşma oranına darbe vurmaya devam ediyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımız arasında okullaşma oranı önemsenecek oranda düşmüştür. Veriler, en fazla kız çocuklarının okulu terk ettiğini gösteriyor. Eğitim sisteminin dışında kalan çocuklarımızı ne yazık ki erken yaşta yapılan evlilikler ve çocuk işçiliği bekliyor. Eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin ve ayrımcılığın en net ifadesi olan proje okullar, içi boşaltılan Anadolu ve fen liseleri, kontenjanları boş kalan imam hatipler, eğitim eşitliğini zedeliyor."

İlgezdi, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar, eğitim hayatının her anında ezberci sistemin dayatıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk’ün öngördüğü gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için laik, bilimsel, parasız ve kaliteli bir eğitimi eşit biçimde toplumun her kademesine ulaştırmak, öğrenim ve öğretim sürecini her türlü siyasi etkilerden arındırmak, devletin en kutsal görevi olmalıdır.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının; eğitimde fırsat eşitliğinin her alanda hayata geçtiği, insan merkezli çağdaş eğitim reformunu gerçekleştirebilmek için bütün paydaşların bir arada masaya oturduğu, laik, demokratik eğitim ortamının sağlandığı, nitelikli eğitime öncelik verildiği, okullarda şiddetin yaşanmadığı, yurtlarda yaşanan taciz ve istismar vakalarına sessiz kalınmadığı bir yıl olmasını diliyorum."

