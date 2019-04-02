CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (3)

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, Genel Merkez binasında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına birlikte geçti. İmamoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız" diye hitap eden Akşener, "Eşi, oğulları ve el koyduğum kızıyla bizi ziyaret ettiler, partimizi ziyaret ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok zorlu heyecanlı bir kampanyayı son derece sağduyulu, sakin, güler bir yüzle yönetti. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah gayretlerini ibadet saysın. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Çok başarılı bir belediye başkanlığını Allah nasip etsin kendisine. Bu yorgun argın günün sonunda ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım" dedi.

Akşener, İstanbul’daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İtirazlar olabilir. Ama bizim il başkanımızla beraber takip ettiğimiz gibi 31 bin 186 sandığın 2’si hariç bütün sandıkların ıslak imzalı tutanakları elinde ve elimizde. Dolayısıyla bu halde gitmesi sadece yorar, herkesi yorar. Ben Sayın Cumhurbaşkanından Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum" diye konuştu. İmamoğlu, açıklama yapmadan ailesiyle genel merkezden ayrıldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

