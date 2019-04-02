CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)

MANSUR YAVAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Ekrem İmamoğlu ve ailesi, Anıttepe'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, CHP'li Mansur Yavaş ve ailesiyle bir araya geldi. Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu, bugün hem Anıtkabir'i hem de Genel Başkanımızı ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i de ziyaret ettiler. Program tam vaktinde uyuşmadığından dolayı çok çabuk bir şekilde İstanbul'a dönmek zorunda. Onun için ben kendisine 'hoşgeldiniz' diyorum ve bu vesileyle de 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum. İnşallah Türkiye, seçilen büyükşehir belediye başkanları ile huzur ve sevgiye, kardeşliğe kavuşacak" dedi.

'ANKARA ÇOK MUTLU VE HEYECANLI'

İmamoğlu ise Ankara'yı çok mutlu ve heyecanlı gördüğünü söyleyerek, "Daha önce söylemiştim, 'Seçimden sonra Anıtkabir'i ziyaret edeceğim' demiştim ve ettim. Bu ziyaretin taçlanması Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ankaralılara, İstanbulullura. Zira artık bu seçimde sandığa atılan her oy hem benim hem Mansur Beyin. Orada biz hiçbir oyu ayırmıyoruz" dedi.

'ESEFLE REDDEDİYORUZ'

İmamoğlu, "Tekrar sandtıkları açalım, sayalım" söylemlerinin çok üzücü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Esefle reddediyoruz. Yapılmamış uygulamalardır. İstanbul'da duyuyorum ki bazı seçim kurullarında çuvalları açma eğiliminde olan hakimler var. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum, süreci ben buradan takip ediyorum. Ama birazdan İstanbullu hemşerilerimin, orada görev yapan arkadaşlarımın ve vekillerimin yanında olacağım. Sorun neredeyse oraya gidip daha güçlü bir şekilde sürece sahip çıkacağım. Bu kararlığımızdan kimse şüphe etmesin. Bu kararlılığımızda diğerleri de başka bir algıya sakın kapılmasınlar. Bu başka bir kararlılıktır, hiç yaşamadıkları, görmedikleri bir kararlılıktır. Lüften kanuna, hukuka aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmasınlar."

'DÜNYA BİZİ SEYREDİYOR'

Ülkede şu anda seçimin bittiğini ve bunun mutluluğunun yaşandığını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bıraksınlar bu millet bir arada yeni bir döneme başlasın. Herkes işine odaklansın. Sabah çağrımı yapmıştım yine yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sürece mutlaka yardımcı olmalıdırlar. Bu sürece dair mutlaka sağduyulu yaklaşmanın çağrısını yapmalı ve hukukun üstünlüğü konusunda da toplumu rahatlatacak tedbirlere destek olmalıdırlar. Aksi takdirde dünya bizi seyrediyor. Malum üzücü olaylar olursa kanunun, hukukun çiğnendiği üzücü olaylar olursa bu bizi zedeler. Herkesten çok ben üzülürüm. Arkadaşlarım sandık güvenliği ve çuvalların güvenliği noktasında ilçe seçim kurullarının önündedir ve önünde olmaya devam edecektir."

'MÜCADELEYE DEVAM'

Ekrem İmamoğlu, görev sorumluluğu içinde kendi belediye başkanlığı bünyesinde olup bitenleri takip etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Oradaki çalışma arkadaşlarımı şimdiden mutlu olmalarını istiyorum. Yanlış bir takım işlere zorlandıkları halde bizi haberdar etsinler. Zira bazı ihbarlar geliyor, takip ediyorum. İhbarlar uydurma ihbar değil, takip ediyorum. Bunları zaman içinde de paylaşacağım. Lütfen sahip çıksınlar; çünkü siyasi iradeler gelip geçer, kalıcı olan kurumdur, devlettir, millettir. Sadakatle yol yürüyelim. Ben buradan İstanbul'a gidiyorum, mücadeleye devam" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve ailesi daha sonra Ankara'dan ayrıldı.