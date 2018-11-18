CHP'li İnce' den Milletvekili Bircan' ın ölümü ile ilgili açıklama (Aktüel)

ÇOK ÜZGÜNÜM Harun GÖKÇEOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-CHP Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan için, "İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi. CHP eski Yalova Milletveklili Muharrem İnce, milletvekili Bircan'ın ölümünün ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne gitti. İnce, burada yakınlarına başsağlığı diledi. Çıkışta açıklamalarda bulunan İnce, "Bekledik, bir umut dedik 'inşallah kurtulacak' dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağolsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

