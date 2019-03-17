CHP'li İnce: Üç oy fazla almak için beka sorunu var diyorlar

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- CHP'li Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, "Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır" diye konuştu.

Muharrem İnce, CHP'nin Bilecik seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Tevfikbey Caddesi üzerinde toplanan partililere seslenen İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandıkları 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, şöyle dedi:

"Hiç kimse şu ana kadar yerel seçimler için beka seçimidir demezken bunu ilk kez Erdoğan ve Bahçeli söyledi. Bu ülkeye bir yatırım yapacak olanlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Beka sorunu vardır' demesinin üzerine yatırım yapar mı? Üç oy fazla alabilmek için 'Beka problemi var' diyorlar. Bu memlekette 'Beka problemi var' demek, bu ülkeye kötülük yapmaktır. İçişleri Bakanı 'Ülkede 750 terörist kaldı' dedi. Biz bu ülkede 750 teröristin üstesinden geliriz. O zaman bir beka sorunu yok. Beka demek; Bahçeli, Erdoğan koltuk aşkı demektir. Sayın Bahçeli meydanlarda Millet İttifakı'na 'illet ittifakı' diyor, 'beş harfliler' diyor. Hatırlatayım; Recep de beş harfli. Sayın Bahçeli'ye soruyorum; Recep kaç harfli?"