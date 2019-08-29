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CHP’li İnce’ye Mardin’de tepkiler büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek destek için Mardin’e gelen Muharrem İnce’ye Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinden tepkiler yükseliyor.Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, CHP’li Muharrem İnce’nin Ahmet Türk ziyaretini eleştirerek Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partide Tunceli isyanını çıkaranların torunlarına destek verenlerin Atatürk’ün aziz hatırasına ihanet ettiklerini söyledi.

CHP’li İnce’ye Mardin’de tepkiler büyüyor

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek destek için Mardin’e gelen Muharrem İnce’ye Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerinden tepkiler yükseliyor.
Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, CHP’li Muharrem İnce’nin Ahmet Türk ziyaretini eleştirerek Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partide Tunceli isyanını çıkaranların torunlarına destek verenlerin Atatürk’ün aziz hatırasına ihanet ettiklerini söyledi. Kırmızıoğlu, "Misyonu gereği ve kendi mensubu bulunmuş olduğu CHP örgütünün hareketi gereği Mardin’e gelmiş olan ve terör örgütünün siyasi temsilcilerine gereken desteği gösteren Muharrem İnce’yi kınıyoruz. Burada bizler yaşıyoruz ve bugüne kadar terör nedeniyle Mardin’e gelmeye cesaret edemeyenler örgüt desteği alarak Ahmet Türk’e ziyaret gerçekleştiriyor. Bölgede bunca yıldır HDP’nin köy katliamlarını, asker şehit katliamlarını unutarak asla kabul etmediğimiz çözüm sürecinde buradaki vatandaşların yaşadıklarını görmezden gelebilirsiniz. Atatürk’ün kurduğu partide ve Cumhuriyette içimizde aynı Çanakkale’de denize dökülenler olması gerekirken siz nasıl dostum diyerek bizleri ve şehitlerin kanını yok sayabilirsiniz? En yüksek sesle kınıyoruz. Bölgemizde HDP’nin desteklediği ve PKK işbirlikçileri yüzünden verdiğimiz onca şehidimizin bir törenine katıldınız mı? Seçimde Mardin’e gelip vatandaşı dinlediniz mi? Biz bu memleketin evlatları olarak teröre yardım ve yataklık yapanları istemiyoruz. Sokaklarımıza EYP döşeyen, çocuklarımızı dağa kaçırma niyeti olan HDP’yi istemiyoruz. Mardin’de 3 sene önce olduğu gibi devletin en sıcak ve güler yüzünü vatandaşa anlatan Mardin Valisi gibi devletin bayrağının değerini anlatan batıyla yeniden Mardin’i yarışa sokan, çocuklarımıza sahip çıkan ve ilk kez yurt dışında dünyayı yorumlama imkanı bulan eğitime bilime ışık tutacak bir gelecek için çırpınan bir yönetici istiyoruz. Mardin’e yeniden kayyum atanmasına onay veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz” dedi.

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