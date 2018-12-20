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CHP'li kadın aday koro yönetti, türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği'nce (KİGDER) Atatürk'ün 'Heyet'i Temsiliye Reisi' sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 99.yıldönümü nedeniyle düzenlenen oratoryo yoğun ilgi gördü.

CHP'li kadın aday koro yönetti, türkü söyledi

KAYSERİ (DHA) - KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği'nce (KİGDER) Atatürk'ün 'Heyet'i Temsiliye Reisi' sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 99.yıldönümü nedeniyle düzenlenen oratoryo yoğun ilgi gördü. Koroyu yöneten dernek başkanı ve CHP Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, söylediği 2 solo parçayla alkış topladı.
Kayseri'de KİGDER tarafından oluşturulan koronun Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. KİGDER Başkanı ve CHP Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu'nun şefliğindeki koroda 70 ses sanatçısı görev aldı. Karaoğlu, 'Hey onbeşli' ve 'Bir fırtına tuttu beni' türkülerini solo okudu. Koro daha sonra İzmir, 10'uncu Yıl, Harbiye, Mülkiye, Kayseri Lisesi marşlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 marşı seslendirdi.
Kısa bir süre önce Parti binasında CHP Melikgazi için aday adaylığını açıklayan ve hedeflerini ortaya koyan Dr. Sema Karaoğlu, şunları söylemişti: “Öncelikle çocuklarım, eşim ve kendi adıma mal beyanında bulunacağım. Hiçbir şirket ekipsiz yönetilmez, hiçbir oyun takımsız oynanamaz, hiçbir eser ekipsiz yaratılmaz. Belediye yönetiminde de ben bu işin ekip başı kaptanı olmaya talibim. Bilimin ışığından ayrılmadan, rant peşinde koşmadan, bölge halkımızla ve STK’ların işbirliği ile dinleyen bir belediye olup tanı koyacağız. Bu hedefler doğrultusunda ilerdeki günlerde şu an olgunlaştırmakta olduğumuz projelerimizi de açıklayacağım. Hedeflerimiz, yöre halkımızı da mutlu edecek. Bu konuda kendime ve ekibime güvenim sonsuz.”

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