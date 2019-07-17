CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın üniversiteleri kurulması projesiyle ilgili "Amaç, kadınlar için kadınları önceleyerek bir şey yapmak, fayda yaratmak değil, kadınları ayrıştırmak." dedi.

Karabıyık, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'nda, Türkiye'de Japonya örneği incelenerek yalnızca kadın öğrencilerin kabul edildiği "kadın üniversiteleri"nin kurulması projesinin yer aldığını hatırlattı.

"Kadın üniversitelerinin gereksiz, yanlış ve ayrıştırıcı" olduğunu söyleyen Karabıyık, "Bu, kadınlar için iyi bir şey yapmış olmak ya da iyi bir şey yapmak istemek değil. Kadınlar için samimiyetle iyi bir şey yapılmak istenseydi, kadınların o kadar çok sorunu var ki önce onlar çözülürdü. Üniversiteler için iyi bir şey yapılmak istenseydi mevcut üniversitelerin kalitesi, verimlilikleri iyileştirilirdi." diye konuştu.

Kadın üniversiteleri yaklaşımının Türkiye'yi asırlarca geriye götürülecek bir uygulama olduğunu savunan Karabıyık, şöyle devam etti:

"Kadınlar için iyi bir şeyler yapılmak isteniyorsa KHK ile mağdur olan kadınlarımızın, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilsin, emekli kadınların, gelir yetersizliği çeken kadınların sorunları çözülsün, EYT'li kadınların mağduriyetleri giderilsin. Amaç, kadınlar için kadınları önceleyerek bir şey yapmak, fayda yaratmak değil daha önce milli eğitimde de olduğu gibi kadınları ayrıştırmak yani siyasi ve ideolojik şekillendirme mantığı. Bu ne kadınlara ne eğitime ne de Türkiye'nin geleceğine fayda sağlayacaktır."