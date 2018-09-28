CHP'li kadınlar yerel seçimde temsil istiyor

MEHMET TOSUN - CHP Kadın Kolları, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde kadın temsiliyetinin yüzde 50 olması için çalışma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geliyor.

Gelecek yerel seçimde belediye başkanlığı ve meclis üyeliğinde kadınların daha fazla temsil hakkı elde etmesi için görüş alışverişinde bulunan ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüşen Köse, kadınların bu taleplerini CHP Genel Merkezi'ne de iletti.

Köse, bu kapsamda başta CHP olmak üzere bütün partilere çağrıda bulunan bir bildiri hazırladı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin her gün artarak devam ettiği kaydedilen bildiride, kadının sosyal yaşamdan, iş hayatından, kültürden, sanattan, spordan koparılarak eve hapsedilmek istendiği ileri sürdü.

Kadınların Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olmalarının engellendiği ifade edilen bildiride, kadınların yaşadıkları sorunlara "dur" demenin yolunun siyaset olduğu vurgulandı.