CHP'li kadınlar yerel seçimde temsil istiyor

MEHMET TOSUN - CHP Kadın Kolları, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde kadın temsiliyetinin yüzde 50 olması için çalışma başlattı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geliyor.
Gelecek yerel seçimde belediye başkanlığı ve meclis üyeliğinde kadınların daha fazla temsil hakkı elde etmesi için görüş alışverişinde bulunan ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüşen Köse, kadınların bu taleplerini CHP Genel Merkezi'ne de iletti.
Köse, bu kapsamda başta CHP olmak üzere bütün partilere çağrıda bulunan bir bildiri hazırladı.
Türkiye'de kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin her gün artarak devam ettiği kaydedilen bildiride, kadının sosyal yaşamdan, iş hayatından, kültürden, sanattan, spordan koparılarak eve hapsedilmek istendiği ileri sürdü.
Kadınların Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olmalarının engellendiği ifade edilen bildiride, kadınların yaşadıkları sorunlara "dur" demenin yolunun siyaset olduğu vurgulandı.
Kadın siyasetinin, birlikteliğinin büyütülmesi gerektiğinin altı çizilen bildiride Köse, şu ifadelere yer verdi:
"Kadın bedeni ve yaşamı üzerine kurulan hegemonyayı kırmak için yeni bir siyaset hattı oluşturmalıyız. Yerelde kadın örgütlenmesini güçlendirmek için her düzeyde kadınların etkinliğini artırmalıyız. Temsilde adalet yoksa toplumsal adaletten de bahsedemeyiz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımız olanı almak için mücadele ediyoruz. Hayatın yarısını kadınlar oluşturuyorsa temsiliyette de yüzde 50 oranında kadın olması gerekiyor. Tüm kadınları yerel seçimlerde yönetimlere ortak olmaya çağırıyorum."
- "Demokrasi açısından önemli"
Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada kadın temsiliyetini artırmak için Türkiye'nin çeşitli illerinde toplantılar yaparak kadınlarla buluştuğunu söyledi.
Bu yerel seçimlerin önemine işaret eden Köse, kadınların siyasette daha fazla yer almasının yerel yönetimler ve demokrasi açısından gerekli olduğunun altını çizdi.
Hazırladığı bildiriyle, başta kendi partisi olmak üzere tüm partilere "Kadınlara siyasette daha çok yer verin." çağrısında bulunduğunu dile getiren Köse, "2019'da yapılacak yerel seçimlerde kadınların yüksek oranda temsil edilmesi çok önemli. Kadınlar, Türkiye'nin yerel yönetimlerine çok şey katacaktır." dedi.
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