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CHP’li kadınlardan TBMM Genel Kurulunda eylem

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 00:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri Las Tesis eylemini TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirdi.TBMM Genel Kurulunda Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 2020 bütçeleri ve 2018 Kesin Hesapları görüşmeleri sırasında CHP kadın milletvekilleri eylem gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri Las Tesis eylemini TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirdi.

TBMM Genel Kurulunda Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 2020 bütçeleri ve 2018 Kesin Hesapları görüşmeleri sırasında CHP kadın milletvekilleri eylem gerçekleştirdi. CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, söz alarak, “Şili’de başlayan ve kadına şiddete dikkat çekmek için yapılan dans ‘Las Tesis’ var. Kadın milletvekilleri olarak, ’Ataergil bir yargıç, kadın olmak suçumuz, çektiğiniz cezalar, seyrettiğiniz şiddet, suç bende değil ne giydiysem, her neredeysem suç bende değil, her neredeysem, ne içtiysem suç bende değil, öldüren senin, polis, hakim, devlet direnen kadınlar, asla yalnız yürümeyeceksin. Bu eylemi yapmak istiyoruz, Sayın Bakan” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınların herkesin acısı olduğunu söyleyerek, “Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis’te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa’ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım. Tecavüzcü, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan. Biz dans etmeye veya bir meseleyi gündeme getirmek için sivil toplum örgütlerinin kadın meselsi, cinayetler konusunda biz ne söyleyebiliriz? Türkiye’nin şuandaki yasaları Avrupa Birliği yasaları standardı veya biraz üzerindedir” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP kadın milletvekillerinin eylemine ilişkin, “Polis alması gereken tedbirleri almadığı için, parlamento çıkarması gereken yasaları çıkarmadığı için, hakim canına okuduğumu bir kravatına indirim yaptığı için ve bütün Türkiye’den bahsediyorsak, İstanbul Sözleşmesi varken, ona uyumlu yasalar çıkarmadığı için” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de polise, hakime, Başkana tecavüzcü veya öldüren demeyi gerektirmiyor” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hakimler, emniyet güçlerinin hukukun gereğini yerine getirdikleri için telin edilmelerine kabul etmediklerini ve reddettiklerini söyledi.

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