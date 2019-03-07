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CHP'li Karabıyık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "Kadınlarımızın huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekeni yapmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Karabıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kadınların cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını savundu.

Kadınların eğitim olanaklarından yoksun bırakıldığını, erken yaşta evlendirildiğini, cinsel ve fiziki şiddete maruz kaldığını öne süren Karabıyık, kadınların iş gücü piyasasına girerken ve bu piyasada tutunmaya çalışırken de önemli zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Lale Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kadın haklarının gelişmesi, kadın, erkek, yaşlı, genç tüm vatandaşlarımızın hayatını geliştirecek, daha adil, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'nin yolunu açacaktır. Kadınların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için çabalarken unutmamalıyız ki oğlunun işsizliği, eşinin emeklilik sorunları, kızının istihdam edilemeyişi de kadının sorunudur. Bu nedenle kadınlarımızın eşitliği ve refahı için yapılacak çalışmalar birçok alanla ilişkilendirilmelidir. Kadınlarımızın huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye'ye yine Türk kadını hayat verecek."

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık

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