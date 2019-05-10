CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ramazan ayındaki iftariyelik fiyatlarına ilişkin, "Ramazan ayı, 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 17 saat oruç tutan vatandaşlara sağlıkçıların 3 bin kalorilik bir iftar menüsü oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu hatırlattı.

Yüzde 32 olarak açıklanan gıda enflasyonunun yanı sıra iftariyeliklere yapılan zamlar nedeniyle sofraların geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 22 zamlı kurulduğunu savunan Karabıyık, tavsiye edilen 3 bin kalorilik menü ile yalnızca oruç açmanın maliyetinin 2 bin 600 TL'yi aştığını ifade etti.

Karabıyık, "2018 yılındaki fiyatlar doğrultusunda aynı hesap yapıldığında, günlük yaklaşık 65-70 TL'ye mal olan iftar sofrası, ramazan ayı 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen, geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.