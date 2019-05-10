HABER

CHP'li Karabıyık'tan "iftariyelik fiyatı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "Ramazan ayı, 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen, geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ramazan ayındaki iftariyelik fiyatlarına ilişkin, "Ramazan ayı, 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 17 saat oruç tutan vatandaşlara sağlıkçıların 3 bin kalorilik bir iftar menüsü oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu hatırlattı.

Yüzde 32 olarak açıklanan gıda enflasyonunun yanı sıra iftariyeliklere yapılan zamlar nedeniyle sofraların geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 22 zamlı kurulduğunu savunan Karabıyık, tavsiye edilen 3 bin kalorilik menü ile yalnızca oruç açmanın maliyetinin 2 bin 600 TL'yi aştığını ifade etti.

Karabıyık, "2018 yılındaki fiyatlar doğrultusunda aynı hesap yapıldığında, günlük yaklaşık 65-70 TL'ye mal olan iftar sofrası, ramazan ayı 2019 yılında 29 gün sürecek olmasına rağmen, geçtiğimiz yıldan bugüne ortalama yüzde 25 oranında artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın yaklaşık 500 TL daha fazla harcayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretlinin iftar sofrasını borçla kurduğunu ileri süren Karabıyık, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı, asgari şartlara göre belirlenen fitre miktarını bu zamlar nedeniyle artırarak 23 TL olarak belirlemişken, gelinen noktada dört kişilik bir ailenin aylık harcaması 2 bin 760 iken asgari ücretin 2 bin 20 lira olması, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın fitreye muhtaç olduğunu gösteriyor."

Bayramlardaki ev ziyaretlerinde yapılan geleneksel ikramların da zamlardan etkilendiğini belirten Karabıyık, "Misafirlerine çay, kahve ve ev baklavası hazırlayacak bir aile, undaki yüzde 66, cevizdeki yüzde 25, nişastadaki yüzde 33'lük ve toz şekerdeki yüzde 5'lik artışla, cevizli baklavayı ortalama yüzde 32'lik zam ile ikram edecek. Misafirler, orta şekerli kahveyi de küp şekerdeki yüzde 43, Türk kahvesindeki yüzde 15'lik zam ile içecek." ifadesini kullandı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyorErdoğan: Cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ramazan 2019

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.