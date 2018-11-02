CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Kadınlarımız şiddete karşı sesini yükseltmeli, çevre baskısı ya da itibar kaygısı nedeniyle şiddet karşısında sessiz kalmamalı." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklama ile şiddet gördüğünü söyleyemeyen kadınlara çağrıda bulundu.

Şarkıcı Sıla'nın yaşadığı şiddeti açıklarken kullandığı "Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" sözünün, tüm kadınları yaşadıkları şiddete karşı sessiz kalmamaya çağıran bir çığlık niteliği taşıdığını belirten Lale Karabıyık, kadınların her gün en sevdikleri tarafından şiddete uğradığını ve hayattan koparıldığını ifade etti.

Bu yıl 285 kadının eşi veya yakınları tarafından öldürüldüğünü, yalnızca ekim ayında 40 kadının hayatını kaybettiğini bildiren Karabıyık, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden kadınlarımız şiddet gördüğünü söyleyebilseydi, polise başvurabilse, şikayetçi olsa bugün hepsi hayatta olur muydu bilemeyiz ancak şiddete 'dur' demek ve Sıla'nın cesurca yaptığı gibi 'şiddet gördüm ve susmayacağım' çığlığını yükseltmek bu noktada oldukça önemli. Çünkü şiddet gören kadınların büyük çoğunluğu bunu dile getiremiyor ve şiddet kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Kadınlarımız şiddete karşı sesini yükseltmeli ve çevre baskısı ya da itibar kaygısı nedeniyle şiddet karşısında sessiz kalmamalı. 'Şiddet gördüm ve susmayacağım' diyen kadınlarımızın gücü ile kadına karşı şiddet son bulana kadar omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

