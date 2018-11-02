HABER

CHP'li Karabıyık'tan "şiddete sessiz kalma" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: "Kadınlarımız şiddete karşı sesini yükseltmeli, çevre baskısı ya da itibar kaygısı nedeniyle şiddet karşısında sessiz kalmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Kadınlarımız şiddete karşı sesini yükseltmeli, çevre baskısı ya da itibar kaygısı nedeniyle şiddet karşısında sessiz kalmamalı." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklama ile şiddet gördüğünü söyleyemeyen kadınlara çağrıda bulundu.

Şarkıcı Sıla'nın yaşadığı şiddeti açıklarken kullandığı "Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" sözünün, tüm kadınları yaşadıkları şiddete karşı sessiz kalmamaya çağıran bir çığlık niteliği taşıdığını belirten Lale Karabıyık, kadınların her gün en sevdikleri tarafından şiddete uğradığını ve hayattan koparıldığını ifade etti.

Bu yıl 285 kadının eşi veya yakınları tarafından öldürüldüğünü, yalnızca ekim ayında 40 kadının hayatını kaybettiğini bildiren Karabıyık, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden kadınlarımız şiddet gördüğünü söyleyebilseydi, polise başvurabilse, şikayetçi olsa bugün hepsi hayatta olur muydu bilemeyiz ancak şiddete 'dur' demek ve Sıla'nın cesurca yaptığı gibi 'şiddet gördüm ve susmayacağım' çığlığını yükseltmek bu noktada oldukça önemli. Çünkü şiddet gören kadınların büyük çoğunluğu bunu dile getiremiyor ve şiddet kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Kadınlarımız şiddete karşı sesini yükseltmeli ve çevre baskısı ya da itibar kaygısı nedeniyle şiddet karşısında sessiz kalmamalı. 'Şiddet gördüm ve susmayacağım' diyen kadınlarımızın gücü ile kadına karşı şiddet son bulana kadar omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
İYİ Parti, Bursa'daki ilçe başkanlarını tanıttıİYİ Parti, Bursa'daki ilçe başkanlarını tanıttı
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' kriziMeclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP sıla

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.