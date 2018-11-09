CHP'li Karaca, Cerattepe sahasında incelemelerde bulundu

Adem GÜNGÖR ARTVİN (DHA)- ARTVİN'de Cerattepe bölgesindeki maden sahasında incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Halklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 'Cerattepe'de hukuki anlamda kazanılmış bir mücadelenin, hem de eylemsel anlamda kazılan bir mücadelenin bir genelge ile yaşam alanlarının yok edilerek hukukun yok sayılmasını bizler kabul etmiyoruz CHP Doğa Halklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Artvin'e gelerek Cerattepe bölgesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu. Karacaya, Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, CHP İl Başkan Yardımcısı Bedrettin Kalın ve partililer eşlik etti. İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Karaca, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak 3 günden beri Karadeniz Bölgesi'nde, çevre örgütleriyle bir araya geldiğini söyledi. Karaca, Bölgemizdeki doğa hakları ihlallerinin yerinde tespit etmek, inceleyerek yerinde raporlar hazırlamak aynı zamanda da bundan sonraki mücadelemizde hem hukuki anlamda hem de eylemsel anlamada hem de halkın direnişinin güçleneceği yaşam alanına sahip çıkma mücadelesine güç verecek olan doğa hakları izleme birimlerimizi oluşturmak üzere buradaydık dedi. Alanda kendilerine gösterilenlerin doğa hakları mücadelesi anlamında buz dağının görünen yüzü olduğunu belirten Karaca, Buz dağının görünen yüzüne bakarak burada doğal yaşam alanlarımıza endemik bitki türlerimize, yer altı sularımıza, Artvin ve Artvinlinin geleceğine dönük kurulan tuzağı görmemekte mümkün değil. Altın madeninin kapalı galerilerle, Artvin'in yaşam alanlarının altının oyularak çıkarılması, siyanürün orada yeraltı sularıyla buluşması demektir. Artvin'in yer altı sularının yön değiştirmesi demektir. Yeraltı sularının zehirlenmesi demektir. Bitki ve canlı türlerinin yok olması demektir. Heyelan riskinin önümüzde ki süreçte daha güçlü olacağını görmemek mümkün değil. Oradaki yetkililerde bu sorularımıza çok net bir şekilde bir riskin olmayacağını, tehlikenin olmayacağını ifade edemediler. Buz dağının görünen yüzünü görerek burada bir zarar yok demek asla mümkün değil. Artvin geleceğine sahip çıkmak zorundadır diye konuştu. Danıştay'ın kararına rağmen madencilik faaliyetinin yapıldığını ileri süren Karaca, 'Cerattepe'de hukuki anlamda kazanılmış bir mücadelenin, hem de eylemsel anlamda kazılan bir mücadelenin bir genelge ile bir firmanın çıkarı, bir kişinin geleceği ve rantı için bu yaşam alanlarının yok edilerek hukukun yok sayılmasını bizler kabul etmiyoruz? dedi.

