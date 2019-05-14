HABER

CHP'li Karaca: İstanbul'da hizmet için desteklerini isteyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlanmaya ve o şekilde çalışmaya devam edecek.

CHP'li Karaca: İstanbul'da hizmet için desteklerini isteyeceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlanmaya ve o şekilde çalışmaya devam edecek. Biz sadece 16 milyon İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak, kendilerine hizmet edecek anlayış için desteklerini isteyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararını veren Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulundu. Karaca, 23 Haziran'ın, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi olduğunu vurgulayarak, "Bunu Türkiye'nin kaderini belirleyecek, Türkiye'nin bekası gibi bir yola çekmenin de çok doğru olmadığını biliyoruz. CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlanmaya ve o şekilde çalışmaya devam edecek" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları eleştirdiğini kaydeden CHP'li Karaca, "AK Parti Genel Başkanı'nın tehditlerini sadece bu seçimde dinlemedik. 31 Mart'a kadar her birimizin kulakları patlayıncaya kadar o tehditlerini bütün millet izledi ve millet ona göre de kararını verdi. 23 Haziran'da da bizim insanımız öngörüsüyle yine sandıkta cevabını verecektir. Bizler bu ayrıştırıcı, tehditvari üslubun doğru olmadığını; ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu tehditvari, ayrıştırıcı dile de hiçbir zaman bizim bir cevabımız olmayacak. Biz sadece 16 milyon İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak, kendilerine hizmet edecek bir anlayış için desteklerini isteyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştüHulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıtMustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!

Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!

Son dakika: 'Her şey çok güzel olacak' pankartı yasaklandı mı? Bakan Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.