CHP'li Karaca: İstanbul'da hizmet için desteklerini isteyeceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlanmaya ve o şekilde çalışmaya devam edecek. Biz sadece 16 milyon İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak, kendilerine hizmet edecek anlayış için desteklerini isteyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi kararını veren Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulundu. Karaca, 23 Haziran'ın, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi olduğunu vurgulayarak, "Bunu Türkiye'nin kaderini belirleyecek, Türkiye'nin bekası gibi bir yola çekmenin de çok doğru olmadığını biliyoruz. CHP, 23 Haziran seçimine de 31 Mart seçimlerine nasıl hazırlandıysa o şekilde hazırlanmaya ve o şekilde çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları eleştirdiğini kaydeden CHP'li Karaca, "AK Parti Genel Başkanı'nın tehditlerini sadece bu seçimde dinlemedik. 31 Mart'a kadar her birimizin kulakları patlayıncaya kadar o tehditlerini bütün millet izledi ve millet ona göre de kararını verdi. 23 Haziran'da da bizim insanımız öngörüsüyle yine sandıkta cevabını verecektir. Bizler bu ayrıştırıcı, tehditvari üslubun doğru olmadığını; ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu tehditvari, ayrıştırıcı dile de hiçbir zaman bizim bir cevabımız olmayacak. Biz sadece 16 milyon İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak, kendilerine hizmet edecek bir anlayış için desteklerini isteyeceğiz" dedi.

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