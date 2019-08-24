CHP'li Karaca İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Emine Bulut ne ilkti ne de son olacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor" dedi.

CHP Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik ve partililer katıldı. Partililerin, 'Anne lütfen ölme' ve 'Ölmek istemiyorum' yazılı dövizler açtığı toplantıda Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise "Emine Bulut ne ilkti ne son olacak. Kadın cinayetlerinin bir politika sorunu olduğunu görmeliyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor. Beyaz pantolon, kırmızı elbise giydi diye tahrik indirimi, kravat taktı diye iyi hal indirimi alınmasına devam edildiği sürece, hukukun kadına karşı şiddete bu açıdan baktığı sürece, cinsel istismar, cinayet ve şiddetin önüne geçilmesi mümkün değildir. Öncelikle toplumun izleyen değil, müdahale eden bir tavra gelmesi, kadın cinayetlerinin önlemesi için toplumun bu konuda farkındalığının yaratılması zorunludur" diye konuştu.