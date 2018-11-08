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CHP'li Karaca: Kaçak yapıların yıkımı için mücadele vereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaylalardaki kaçak ile çarpık yapılaşma ve 'imar barışı' düzenlemesiyle ilgili "2017'den sonra yapılmaya çalışılan ve yaylalarımızın, meralarımızın, doğamızın maalesef hançer gibi bağrına saplanan bu yapıların tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal mücadele ve yıkım için de gerekli çalışmanın yürütülmesi için il örgütümüzle mücadele vereceğiz" dedi.

CHP'li Karaca: Kaçak yapıların yıkımı için mücadele vereceğiz

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaylalardaki kaçak ile çarpık yapılaşma ve 'imar barışı' düzenlemesiyle ilgili "2017'den sonra yapılmaya çalışılan ve yaylalarımızın, meralarımızın, doğamızın maalesef hançer gibi bağrına saplanan bu yapıların tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal mücadele ve yıkım için de gerekli çalışmanın yürütülmesi için il örgütümüzle mücadele vereceğiz" dedi.
Doğa hakları izleme kurulları oluşturma çalışmaları kapsamında Giresun'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Giresun İl Başkanlığı'nda konuştu. CHP'nin böyle yapılanmaya gitmesi için ihtiyaç hissettiklerini belirterek, gerekçesini anlatan Karaca, "Öncelikle ülkemizde gerçekten bugün yaşadığımız, geldiğimiz noktaya baktığımız zaman en ağır ihlallerin yaşandığı, partimizin de hep sloganı olmuş 'Yaşanacak bir Türkiye' hedefine ulaşabilmesi için doğa talanına, doğanın ranta teslim edilmesine karşı bir mücadeleyi örgütleyebilmek, bu mücadeleyi büyütebilmek" diye konuştu.
Bu alandaki sivil toplum örgütlerinin de çok etkili mücadele anlayışını benimsediğini kaydeden Karaca, "Ancak onların mücadelesine de milletin Meclis'i, gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasal anlamda da sürdürmenin zorunlu olduğu bir noktaya geldik" dedi.
'İMAR BARIŞI' DEĞERLENDİRMESİ
CHP'li Karaca, yaylalarda kaçak yapıların yıkımıyla ilgili soru üzerine "Ziyaret ettiğimiz bir sivil örgütle benzer bir konu gündeme geldi. Bizler de bu 'imar barışı'ndan kaynaklı özellikle 31 Aralık 2017'den sonra yapılmaya çalışılan ve yaylalarımızın, meralarımızın, doğamızın maalesef bir hançer gibi bağrına saplanan bu yapıların tespit edilmesi, bununla ilgili hukuki, yasal bir mücadele ve yıkım için de gerekli çalışmanın yürütülmesi için il başkanlığımızla bu konuyu da görüştük. Bu anlamda da biz il örgütümüzle birlikte bir mücadele vereceğiz" diye konuştu.

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CHP'li Karaca: Kaçak yapıların yıkımı için mücadele vereceğiz

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