CHP'li Karaca: Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden onur duyarız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 2018 yılının Mart ayında partinin tüzük kurallarında değişiklikler yaptıklarını ve bu tüzük değişikliği sonrasında yönetmeliklerin hazırlandığını söyledi. Karaca, "Parti Meclisi'nde bu yönetmeliklerin kabul edilmesinden sonra kurultaya ilişkin il ve ilçe kongre süreçleri başlayacak. Genel başkanımızdan başka adaylar çıkar mı çıkmaz mı ya da genel başkanımızın adaylığı söz konusu mu şu an bunu bilmiyoruz. Ama genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun da ülkenin bu süreçteki siyasi atmosferinde çok iyi bir süreç yönettiğini bilmekteyiz ve bu süreçte genel başkanlıkta devam etmesi bizim de onur duyacağımız bir süreç olacaktır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, gündeme ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Karaca, AK Parti'den CHP'ye geçen bazı belediyelerde işçi çıkarıldığı iddialarına ilişkin kamuoyunun yanıltıldığını, bunun da daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapıldığını savunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıldır çok derin bir israf söz konusudur. Sayın İmamoğlu bu israfın boyutlarını, 16 milyon İstanbullunun kaynaklarının nerelere, hangi cemaat ve vakıflara aktarıldığını kamuoyu ile paylaşıyor ve bunların ortaya çıkmasıyla orada bir algı yönetimi yapılmak isteniyor. Orada işten çıkarılanların tamamı 1 Nisan sonrası işe alınmış. Bilindiği gibi 31 Mart seçimini Sayın İmamoğlu kazandı ama kaybettikleri seçimden sonra 1 Nisan sabahı işe alımlar söz konusu. Bütçenin de bir kısmının personel gideri olarak harcanabileceği göz önüne alındığında işten çıkartmalar değil orada kaybettiğini hazmedemeyen bu anlayış belediyelerimizin başarılı çalışmalarının önüne geçilmesi sebebiyle böyle bir algı yaratmaktadır" dedi.

'BEKİLLİ BELEDİYESİ'NDE 8 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ' Karaca, CHP'den AK Parti'ye geçen bazı belediyelerde işçi çıkarımları konusunda bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Denizli'nin Bekilli ilçesini geçtiğimiz seçimde az bir oy farkı ile AK Partili belediye başkanı kazandı ve kazandığı günün ertesinde 8 çalışanın iş akdini feshetti ve bu insanlar yaklaşık 5 yıldır orada çalışıyordu. Yine Buldan Belediyesi'nde de aynı uygulamalar gerçekleştirildi. Aslında siyaseten işten çıkartmak ve insanların ekmeğiyle oynamak deniyorsa bunun en çarpıcı örneğini AK Partili belediyelerde görebiliriz" diye konuştu. 'HOCAEFENDİ' ÖVGÜLERİNE İLİŞKİN NEDEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR' Karaca, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasının siyasi bir karar olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu: "Çünkü Kaftancıoğlu il başkanı seçildiğinin hemen akabinde soruşturma açılıyor ve İstanbulu CHP'nin kazanmasının hemen arkasında da bir iddianame ve hızlı bir süreç ile maalesef hukuki dayanaktan yoksun bir kararla karşı karşıya kaldık. 7 yıl önce atıldığı iddia edilen tweetlerle söylenen sözlerle ve bir düşüncenin ifadesi olarak ortaya atılmış bu tweetlerden dolayı eğer bir kişi cezalandırılacak ise 7 yıl önce AK Parti'nin en tepesinden en alttaki üyesine kadar FETÖ'ye ilişkin 'hoca efendi' övgülerine ilişkin neden herhangi bir işlem yapılmıyor?"