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CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ''Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin yarattığı tahribat ve yaratması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdik. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ''Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin yarattığı tahribat ve yaratması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdik. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Düzce'de yaşanan sel felaketine değinen Karaca, olay sonrası CHP olarak bölgeye gittiklerini söyledi.

‘GEÇEN 1 YILLIK SÜREDE BU KONUDA TEDBİR ALINMADI’
Bu sürecin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için olayın takipçisi olacaklarını belirten Karaca, "Geçtiğimiz günlerde hepimizin bildiği gibi Trabzon’da, Ordu’da ve Karadeniz’in diğer illerinde de sel felaketleri yaşandı. Bu sel felaketleri sonucunda da bölgeye giden yetkililer, sorumlular 'yapacağız, edeceğiz, tutacağız' gibi söylemlerde bulundular. Geçtiğimiz yıl Ordu’ya gittiğimiz incelemede benzer söylemler vardı. Ama aradan geçen 1 yılı aşkın sürede hiçbir şekilde önleyici tedbir alınmadı" dedi.

‘BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR’
Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin yarattığı tahribat ve yaratması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge verdiklerini söyleyen Karaca, şunları söyledi:
'Bu önergede de mecliste yaptığım konuşmada da benzer düşüncelerimizi partim adına ifade ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu. Dünyada iklim krizine ilişkin önemli gelişmeler yaşanmaktadır ve devletler iklim krizinin sonuçlarının ve yaratacağı tahribatın boyutlarını önleyebilmek adına üniversitelerden bilim insanlarından ve bu konuda mücadele eden sivil toplumdan görüşler almakta ve ortak önleyici tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütmektedir. Biz ise daha TBMM’de bir komisyonun kurulmasını bile kabul etmiyor, bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin bile sadece siyasi gerekçelerle reddine olanak sağlanıyor. Ben bu konuyu da bizi izleyen vatandaşlarımızın takdirlerine sunuyorum. Bunu kabul etmek mümkün değildir."

Görüntü Dökümü:
-CHP'li Karaca'nın açıklaması

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Haber-Kamera:Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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