CHP'li Karaca: Türkiye'de 59 su varlığı tehdit altında

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ''100 Günlük Eylem Planı'nın üzerinden 70 gün geçti. Kaldı 30 gün. Şurada kalan 30 gün içerisinde 16 yıldan beri hayata geçiremedikleri Ergene'nin temizlenmesi ve Ergene'nin soluğu olan havzanın kurtarılması için nasıl bir sonuca doğru gideceklerini merakla bekliyoruz.'' dedi.

'BUNUN İÇİN İTİBARDAN TASARRUF ETMEYE DEĞMEZ Mİ?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Menderes Havzası'nda yaşayan insanlardaki sağlık sorunlarına dikkat çeken Karaca şöyle konuştu:

"Bu bölgede yaşayan insanlarda dolaşım sistemine bağlı ölümler Türkiye genelinde yüzde 11 iken Aydın ilimizde yüzde 31,5'tir. Kansere bağlı ölümler Türkiye genelinde yüzde 18'iken bu bölgede yüzde 41,7. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. İtibardan tasarruf olunmaz diyenlere sormak isteriz; Halk sağlığından, verimli topraklarımızdan, insandan daha önemli bir değer olabilir mi? Bunun için itibardan tasarruf etmeye değmez mi?"