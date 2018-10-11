CHP'li Karaca: Türkiye'de 59 su varlığı tehdit altında

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ''100 Günlük Eylem Planı'nın üzerinden 70 gün geçti. Kaldı 30 gün. Şurada kalan 30 gün içerisinde 16 yıldan beri hayata geçiremedikleri Ergene'nin temizlenmesi ve Ergene'nin soluğu olan havzanın kurtarılması için nasıl bir sonuca doğru gideceklerini merakla bekliyoruz. Türkiye'de 59 su varlığı tehdit altındadır. Bunlardan 8'i artık geri dönülmesi mümkün olmayan kaybedilmiş su kaynaklarıdır'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Menderes Havzası'nda yaşayan insanlardaki sağlık sorunlarına dikkat çeken Karaca şöyle konuştu:

"Bu bölgede yaşayan insanlarda dolaşım sistemine bağlı ölümler Türkiye genelinde yüzde 11 iken Aydın ilimizde yüzde 31.5'tir. Kansere bağlı ölümler Türkiye genelinde yüzde 18'iken bu bölgede yüzde 41.7. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. İtibardan tasarruf olunmaz diyenlere sormak isteriz; halk sağlığından, verimli topraklarımızdan, insandan daha önemli bir değer olabilir mi? Bunun için itibardan tasarruf etmeye değmez mi?"

'ERGENE, GEDİZ VE SAKARYA'DA BENZER KİRLİLİK HAD SAFHAYA ULAŞMIŞ'

Söz konusu kirliliğin sadece Menderes havzasında yaşanmadığını söyleyen CHP'li Karaca, ''Günlerdir basında yer alan Ergene, Gediz ve Sakarya'da da benzer kirlilik had safhaya ulaşmış hatta Ergene'de de artık geri dönülmesi mümkün olmayacak boyutlara geldiğinde yetkililer tarafından ifade edilmektedir. 100 Günlük Eylem Planı, 3 Ağustos'ta AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 100 Günlük Eylem Programı'nda Menderes ve Dil Oovası yoktu. Ancak Ergene vardı. 16 yıldır çözemedikleri Ergene kirliliğini 100 Günlük Eylem Planı içerisinde çözeceğiz, dediler. 100 Günlük Eylem Planı'nın üzerinden 70 gün geçti. Kaldı 30 gün. Şurada kalan 30 gün içerisinde 16 yıldan beri hayata geçiremedikleri Ergene'nin temizlenmesi ve Ergene'nin soluğu olan havzanın kurtarılması için nasıl bir sonuca doğru gideceklerini merakla bekliyoruz'' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 59 SU VARLIĞI TEHDİT ALTINDADIR'

Geçtiğimiz birkaç gün önce Kocaeli Dilovası'nda yaşayan gençlerin temiz hava için 'kömüre hayır' pankartı açtıklarını ancak gençlerin bu eyleminden sonra gözaltına alındığını belirten Karaca, ''Türkiye'de 59 su varlığı tehdit altındadır. Bunlardan 8'i artık geri dönülmesi mümkün olmayan kaybedilmiş su kaynaklarıdır. Ereğli sazlıkları, Aydın- Muğla arasında Bafa Gölü, Bartın Çayı 16 yıldır iktidarın bizden kopardığı ve artık bir daha geri dönülmez noktaya yaklaşan ve kirlenen su kaynaklarımızdır'' dedi.

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