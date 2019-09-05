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CHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi’nde kurulması planlanan jeotermal elektrik santralini (JES) protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldı.

CHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi’nde kurulması planlanan jeotermal elektrik santralini (JES) protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldı.
Hacıbektaşlı Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline karşı, Salihli Çevre Derneği öncülüğünde Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda davullu zurnalı eylem düzenledi. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yanı sıra HDP’li vekiller ile çevreciler de katıldı. Burada yapılan basın açıklamasını okuyan Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, "Kurtuluş günümüzde, üzerinde binbir çeşit ürünün yetiştiği bereketli ovamıza, topraklarımıza, suyumuza ve havamıza sahip çıkmak için buradayız. Bizimle birlikte olan milletvekillerimize ve çevrecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çevrecilere, "Mücadeleniz, mücadelemizdir, hep birlikte kazanacağız" diye seslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise "Çocuklarımıza ve yarınlarımıza yaşanacak bir çevre ve ülke bırakmak için mücadele eden, sizlere ve Hacıbektaşlı halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. Karaca, "Bugün, Salihli için bu toprakları vatan yapan atalarına bir borcu olduğunu düşünenlerin günüdür. 97 yıl önce atalarımızın topla-tüfekle kurtardığı Salihli’nin bereketli topraklarını, şimdi iş birlikçilerin sermayeleri almaya çalışıyor. Ama bugün Salihli’ye sermaye ile gelen ve buranın doğasını, topraklarını, sermaye ile işgal etmeye çalışanların buradan gönderileceğinin andının içildiği gündür. Önümüzdeki 5 Eylül, yani ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı, aynı zamanda Salihli'nin o iş birlikçilerden ve sermayeden kurtulduğu gün olacak. Çünkü biz bu mücadele için sizlerin yanında olacağız. Topraklarımızın, suyumuzun ve havamızın zehirlenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Biz hepimiz bir olup, onları bu Salihli’nin topraklarından 8 ay önce olduğu gibi yine geri göndereceğiz. Çünkü yaşanacak bir Salihli ve yaşanacak bir Türkiye için mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.

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CHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldıCHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldıCHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldıCHP'li Karaca ve Özel, Salihli'deki JES eylemine katıldı

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