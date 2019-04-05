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CHP’li Karaca: “Yüreğir’de tüm sandıklar sayılırsa 4 bin oy farkla kazanırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca, "Biz sadece geçersiz oyların değil tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etmiştik ve bu talebimizin arkasındayız.

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca, "Biz sadece geçersiz oyların değil tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etmiştik ve bu talebimizin arkasındayız. Çünkü bu iki bölge sayıldığında göreceksiniz ki 4 bin oy farkla Yüreğir’de seçimleri kazanmış olacağız” dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Millet İttifakı, Yüreğir’deki oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da başlanan geçersiz oyların sayımında kesin olmayan sonuca göre Yüreğir’de değişiklik olmadı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Fatih Mehmet Kocaispir Yüreğir Belediye Başkanı oldu.

"Kazandığımız seçimler elimizden alınmak istenmektedir"
Millet İttifakı’nın CHP’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca, seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için bir basın toplantısı düzenledi.Sonuçlara yönelik itirazların hukuki olarak sürdürüldüğünü belirten Karaca, “31 Mart Yerel Seçimleri’ne Yüreğir’de Millet İttifakı olarak büyük bir özveri ve çalışma ortaya koyarak hazırlandık. Seçim sürecinde özellikle Yüreğir halkının bize karşı büyük bir teveccühü oldu. Ancak ne yazık ki sonuçlara bakıldığında tam bir hukuksuzluk örneği yaşayarak, kazandığımız seçimler elimizden alınmak istenmektedir. Bununla ilgili ise hukuki süreç devam etmektedir” dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayıma geçildiğini, saat 23.00 sularında yüzde 85’i açılan sandıklarda yaklaşık 4 bin oy önde olduklarını belirten Karaca, gece 02.00’ye doğru 3 bin 900’lük farkla Cumhur İttifakı’nın seçimi kazandığını gördüklerini ifade etti.

"Biz sadece geçersizlerin değil tüm oyların yeniden sayılmasını talep ettik"
Açılan sandıkların yüzde 15’lik kısmında farkın kapanmasının akıllarına şaibeyi getirdiğini ve itirazda bulunduklarını belirten Karaca, “Kazandığımız seçimler, kaba kuvvetle elimizden alınmıştır. Yüreğir’de yaptığımız itirazlar sonucunda 1. ve 2. Seçim Bölgeleri’nde sayımın yapıldığı ve sonucun değişmediği iddiaları yalandır. Biz sadece geçersiz oyların değil tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etmiştik ve bu talebimizin arkasındayız. Çünkü bu iki bölge sayıldığında göreceksiniz ki 4 bin oy farkla Yüreğir’de seçimleri kazanmış olacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıya CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi de katıldı.

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