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CHP'li Karaca'dan 19 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 18:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Kurtuluştan kuruluşa onurla yürüdüğümüz bağımsızlık yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Ata'mızın emanet ettiği gençlerle birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Kurtuluştan kuruluşa onurla yürüdüğümüz bağımsızlık yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Ata'mızın emanet ettiği gençlerle birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Karaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün inançla, sabırla, özveriyle başaracağına inanarak çıktığı yolda, yılmadan yürüyen bir Cumhuriyet neferi olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 100. yıl dönümünde, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Bugünü anlamak için Atatürk'ün işgal altındaki Anadolu'nun tam bağımsızlığını kazanması ve bu zaferi Cumhuriyetle taçlandırmasına bakmanın yeterli olacağını vurgulayan Karaca, "Vatan sevgisi ve kurtuluşa olan inançla işgalcilere, işgalcilere destek veren manda ve himayecilere, vatanı satan işbirlikçilere geçit vermeyen Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

19 Mayıs 1919'un her türlü zorluğa rağmen vazgeçmemenin, inancın, kararlılığın, tam bağımsız bir ülke sevdasının adı olduğunu belirten Karaca, Türk milletini tam bağımsız bir Cumhuriyete kavuşturan uzun ve zorlu mücadelenin başlangıcının 19 Mayıs 1919 olduğunu ifade etti.

Karaca, bir milletin uyanış destanı ve dünyanın dört bir yanındaki halklara örnek olan bu mücadelenin başarısının, her köşesi işgal altında olan vatanın, yoksul bırakılmış halkın Mustafa Kemal Atatürk'e sarsılmaz inancının ve bağlılığının eseri olduğunu vurguladı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Kurtuluştan kuruluşa onurla yürüdüğümüz bağımsızlık yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'ni Ata'mızın emanet ettiği gençlerle birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, Anadolu'nun isimsiz kahramanlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

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