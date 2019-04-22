CHP'li Karaca'dan 23 Nisan mesajı

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Atatürk'ün TBMM'nin açılışıyla ilgili "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." dediğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

İnançsızlığın, umutsuzluğun hakim olduğu düşman işgalindeki Anadolu'da 23 Nisan 1920 tarihinin ulus egemenliğine dayanan Cumhuriyetin ilk adımı olduğunu belirten Karaca, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ortadan kaldırılmasının, bölünmez bütünlüğünün korunmasının ve bağımsızlığın kazanılmasının, Gazi Meclisin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aldığı tarihsel kararlarla mümkün olduğunu ifade etti.

Karaca, yayımladığı mesajda, TBMM'nin açılışının 99'uncu yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geleceğe umutları taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız 23 Nisan'ın önemini anlamak ve anlamına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TBMM bu topraklarda esareti hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizin sembolüdür. TBMM'nin asli görevi bütün vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. Bu görev 99 yıldır milletin vekilleriyle yerine getirilmektedir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız 23 Nisan'ın önemini anlamak ve anlamına sahip çıkmak siz çocuklar başta olmak üzere hepimizin sorumluluğu ve görevidir.

Sevgili çocuklar, ulusumuzun en değerli varlığı, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesi sizlersiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız bir vatan için hepimiz çok çalışmalıyız. Ülkemizi daha aydınlık günlere taşımakta, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası akıl ve bilim her zaman rehberimiz olmaya devam edecektir. Siz çocuklarımızın da bu mirasa sahip çıkacağınıza inancımız sonsuzdur."

