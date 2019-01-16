HABER

CHP'li Karasu'dan teşvik tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: - "Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor." iddiasında bulundu.

Karasu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 17 yıldır uyguladığı yanlış siyasi ve ekonomik politikaların son yıllarda telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğurmaya başladığını savundu.

Yatırımların durma noktasına geldiğini, vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyemediğini anlatan Karasu, "Her gün ülkemizin çeşitli bölgelerinden intihar haberleri gelmekte, vatandaşlarımız psikolojik bunalıma girmektedir. Bu durum hanelere yansımakta, huzursuzluk toplumun her kesimine yayılmaktadır." dedi.

Karasu, ekonomik krizden Sivas'ın da ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

Sürekli göç veren Sivas'ta sanayi, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden Karasu, bunun en önemli nedenlerinden birisinin, Sivas'ın uygulanan teşviklerden bir türlü hak ettiği desteği alamaması olduğunu vurguladı.

CHP'li Karasu, geçen ekim ayında TBMM Başkanlığına, Sivas'ın 6. teşvik bölgesine alınmasına dair kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Çevresindeki bütün iller 5. teşvik bölgesinde yer alırken ya da cazibe merkezi kabul edilirken, Sivas'ın 4. teşvik bölgesinde bulunması hiçbir gerekçe ile izah edilemez. Devlet Sivas'a istihdam sağlamadığı gibi, özel sektörün de yatırım yapması için gerekli olan teşviklerin önünü keserek şehrimizi cezalandırıyor." diye konuştu.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Gaziantep'te, Celal Doğan'ın adaylık bilmecesiGaziantep'te, Celal Doğan'ın adaylık bilmecesi
"Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı""Öğrenci bilet fiyatları, tam bilet fiyatlarının yarısı olmalı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Sivas Milletvekili Istihdam teşvik ulaş karasu

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Sokak kabadayısı...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok?

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.