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CHP'li Kasap, Sağlık Bakanı Koca'ya ulaşamamaktan şikayetçi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: - "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkta şiddetin önlenmesi ve diğer konularla ilgili görüşmek üzere 20 gün önce randevu talep ettik ancak cevap gelmedi. Bir milletvekilinin parti, şehir ayırımı olmaksızın bakana ulaşamaması faciadır"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkta şiddetin önlenmesi ve diğer konularla ilgili görüşmek üzere 20 gün önce bir hekim ve milletvekili olarak randevu talep ettiğini ancak cevap gelmediğini savunarak "Bir milletvekilinin parti, şehir ayırımı olmaksızın bakana ulaşamaması faciadır." dedi.

Kasap, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de her beş sağlık çalışanından üçünün şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet olaylarının önlenmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Kasap, şiddetin çok yoğun olmasına rağmen bir kısmının resmiyete yansımadığını belirtti.

Kasap, 2012'de sağlıkta şiddeti en aza indirgemek için Alo 113'ün hayata geçirildiğini anımsatarak bunun çok ciddi yaptırımının olmadığını, şiddet sonucunda hekim ve sağlık çalışanlarına ücretsiz hukuk desteği verildiğini anlattı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenlerinin başında uzun bekleme sürelerinin geldiğine işaret eden Kasap, Dünya Sağlık Örgütüne göre bir hasta için 20 dakika süre ayrılması gerekirken Türkiye'de bunun 5 dakikaya indirildiğini söyledi.

Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlıkta şiddetin önlenmesi ve diğer konularla ilgili görüşmek için 20 gün önce bir hekim ve milletvekili olarak randevu talep ettiğini ancak cevap gelmediğini belirtti. Kasap, üç kez bu talebi yinelediklerini dile getirerek "Bir milletvekilinin parti, şehir ayırımı olmaksızın bakana ulaşamaması faciadır. Bir milletvekili Sağlık Bakanı'na ulaşamıyor." diye konuştu.

Kasap, Kütahya'nın, bor rezervlerinin yüzde 57'sine sahip olduğuna dikkati çekti. Elindeki bor madenini ve cam bir kaseyi gösteren Kasap, "Bu dünyanın en değerli taşı. Bu da borcam, bu güçlendirilmiş bir cam. Bor ile camı yan yana koyduğunuzda borcam olmuyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, en büyük bor karbür fabrikasını Emet Kütahya'da açacaklarını söylemişti. O sözünü tutmasını bekliyoruz." dedi.

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