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CHP'li Kasap: Sağlık kuruluşlarında her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr.

CHP'li Kasap: Sağlık kuruluşlarında her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor

KÜTAHYA,(DHA)- CHP Kütahya Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi.
Milletvekili Dr.Ali Fazıl Kasap yaptığı açıklamada, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin hız kesmeden sürdüğünü, sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığını söyledi. Kasap, özelikle acil servislerde şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremediklerini, bu sorunun bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ettiğini, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüştüğünü öne sürdü. Milletvekili Kasap, bu durumun sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir olmadığını ifade ederek şöyle dedi:
"Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin de gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığı bir gerçektir. Bu nedenle, sağlıkları ve yaşamları tehlike altında olan sağlık çalışanları başta olmak üzere sağlık hizmetinin tam olarak güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir yasa maddesinin kabul edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün üyelerinden acilen talep edilmekte ve beklenmektedir."
CHP Milletvekili Kasap, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması için Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında TBMM Başkanlığına kanun teklifi vererek bunun bir an önce yasalaşması gerektiğini, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm milletvekillerinin bu kanun teklifine destek vermesi gerektiğini söyledi.

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