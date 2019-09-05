CHP'li Kaya: Acil göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a göre ihtiyaç 117 bin. Bizim tespit ettiğimiz ise acil olarak göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var. Bunun derhal yapılması lazım" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kaya, Türkiye'de eğitimin bilinçli olarak çıkmaz bir sokağa sürüklendiğini öne sürdü. Eğitimdeki sorunların saymakla bitmeyeceğini kaydeden Kaya, "Öğretmen ve derslik yetersiz, eğitime erişimde büyük sorunlar var, laik ve bilimsel eğitim anlayışı yok" dedi.

Kaya, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 72 bin atanamayan öğretmen bulunduğunu, bu sayının 700 bine çıktığını söyledi. Kaya, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a göre ihtiyaç 117 bin. Bizim tespit ettiğimiz ise acil olarak göreve başlaması gereken 200 bin öğretmen var. Bu 200 bin öğretmenle de biz sadece bir kısım yerlerdeki acil öğretmen ihtiyacını kapatmış oluyoruz. Bunun derhal yapılması lazım" diye konuştu.