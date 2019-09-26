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CHP'li Kaya: Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor.

CHP'li Kaya: Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor. Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk" dedi.
CHP'li Yıldım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Devletin birliğine kast etmiş teröristlere terbiye edici dehşetli bir cümle kurmak Kılıçdaroğlu'na çok yakışır" sözleriyle ilgili "CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğu için her siyasi parti ve her siyasetçi sıkıştığı dönemlerde CHP'nin söyleyeceği sözle nefes almak ister. Dolayısıyla bunu bu gözle değerlendirmek lazım. Genel başkanımızın söyleyeceği her söz Türkiye siyasetini rahatlatıyor. Genel başkanımızın Türkiye siyasetine ve yaşanan terör olaylarına ilişkin neyi nasıl söylediğini Türkiye kamuoyu biliyor. Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk" dedi.
'BİZİM, IMF İLE İŞİMİZ OLMAZ'
Kaya, IMF heyeti ile ilgili görüşmelerine ilişkin eleştirilere değinerek, "Sormak istiyorum; 11 gün IMF heyeti Türkiye'de kaldı. Kimlerle görüştü, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü, sarayın hangi dehlizlerinde bu görüşmeler yapıldı? Bunları açıklasınlar. IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle görüşür, kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var" diye konuştu.

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CHP'li Kaya: Biz her zaman terörün karşısında dimdik ayakta durduk

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