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CHP'li Kaya: Biz yıllardır koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirterek, "Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur" dedi.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirterek, "Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur" dedi. Yerel seçim hazırlıkları için Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Çorum Milletvekili Tufan Köse CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Mehmet Sayın'ın da katıldığı toplantıda konuşan Kaya, Diyarbakır'da saha çalışması yapacaklarını, kentteki STK, Baro ve ilçe başkanlarıyla görüşeceklerini söyledi. RAPOR HAZIRLAYIP PARTİ MECLİSİNE SUNACAKLAR Yapacakları görüşmeleri rapor haline getiriceklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Raporu parti meclisimize teslim edeceğiz. Diyarbakır sokaklarında ekonomik krizin yurttaşı etkileyip etkilemediğini sorduk. Ekonomik krizden çok büyük bir etkilenme olduğunu, özellikle Silvan'da hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın arasında bir ayrım yapıldığı bilgisini söylediler. Söyledikleri şu, 'biz siyaseten farklı siyasi partilere oy verebiliriz, ama taşıdığımız hayvanlarımızın geçişine bile izinler siyasi anlayışla verilmeye başlandı. Artık yeter canımıza tak etti' diyorlar. Yerel yönetimler yaklaşırken siyasi partilerin yapması gereken, halkın duygu ve düşüncelerini öğrenmektir. Eğer siz, halkın seçtiklerini yani 250'e yakın muhtarı görevden alıyorsanız. Bunun anlamı şudur. 'Ben saha temizliği yapıyorum, bu saha temizliğiyle sizin çıkaracağınız adayların önünü kesmek istiyorum' demektir. Bu haksızlıktır, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir. Bu eşit koşullarda bir yarışın olamayacağını göstermektedir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, bölgede yaklaşık 100 belediyenin kayyumlar tarafından yönetildiğini de ifade ederek, "Halkın iradesini siz cezaevine tıkarsanız ve halkın önüne koyduğunuz sandığın sonuçlarına katlanmayacağınızı bugünden ilan ederseniz, siz hem Türkiye hem dünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacağınızı ilan ediyorsunuz demektir" şeklinde konuştu. 'KORUCU UYGULMASI MUTLAKA KALDIRILMALIDIR' Bölgedeki koruculuk sistemine ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaya, "Biz CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılmasını yıllardır söylüyoruz. Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur. Korucuların mutlaka devlet güvencesi altında istihdamının sağlanması ama silahlarının alınarak, koruculuk sisteminin kaldırması gerekiyor. Bizim askerimiz, polisimiz var. Bir beldede ve köyde, aşireti ikiye bölüp bir tarafı korucu, bir tarafı yurttaş yapmaya hiçbirimizin hakkı yok. Koruculuk sistemi mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı" dedi.

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