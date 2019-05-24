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CHP'li Kaya: Devrimleri sonuna kadar yaşatacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz devrimleri sonuna kadar yaşatacağız, görevimiz bu.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz devrimleri sonuna kadar yaşatacağız, görevimiz bu. 100'üncü yılı anlamak; cumhuriyeti anlamak, devrimlerini anlamak demektir" dedi.
CHP'nin 'Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi' etkinlikleri, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya'nın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlere seslenen Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini sonuna kadar yaşatacaklarını söyledi. CHP'li Kaya, "Bize düşen başka bir görev var; dördüncü büyük devrimi gerçekleştirmek. Biz dördüncü büyük devrimi gerçekleştirmezsek bizi karanlık denizlere götürmek isteyenler muradına erecek. 100 yıl önce kazandığımız zaferi toprağın altına gömmek isteyecekler. Toprağın altına gömmek istediklerimiz onların devrimleridir. Biz devrimleri sonuna kadar yaşatacağız, görevimiz bu. 100'üncü yılı anlamak cumhuriyeti anlamak demektir, devrimlerini anlamak demektir. Buradaki sizler, 23 Nisan 2020'de 100'üncü yılı yaşayacaksınız. Ankara yer yerinden oynayacak. Ulus Meydanı'nda Atatürk'ün kurduğu o parlamenter rejimin, yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistemin ülke topraklarında yeniden adı olacak günü bugünden hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.
100'ÜNCÜ YIL ONUR ÇINARI DİKİLDİ
CHP Genel Merkezi'nde ve bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 'Karanlıktan Aydınlığa Atatürk Gibi Düşünmek' başlıklı panelin yanı sıra okçuluk, jimnastik, futbol, voleybol, güreş, satranç, atletizm gösterileri yapıldı. Genel merkezin bahçesine 81 ilden ve Selanik'ten getirilen topraklar kullanılarak, 100'üncü Yıl Onur Çınarı dikildi.

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