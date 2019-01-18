HABER

CHP'li Kaya: İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

CHP'li Kaya: İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek  CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ''İzmir'in dağlarında çiçekler açacak.

CHP'li Kaya: İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ''İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'de açan çiçek, Hakkari'nin de yüzünü güldürecek'' dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bugün milyonlarca öğrencinin karne aldığını hatırlayan Kaya, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Öğrenci velilerine seslene Kaya, "Burada okul aile birliklerine büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında gösterdiğiniz özveriyi tatillerini dinlenerek, eğlenerek geçirmeleri için sizde görevinizi yapın" diye konuştu. Kaya, toplantı sırasında AK Parti için hazırladıkları karneyi göstererek, iktidarı eleştirdi.

Bir gazetecinin ''İzmir adayınız ne zaman belli olacak?'' sorusuna Kaya, ''Gelecek hafta bununla ilgili olarak partinin ilgili organları bir karar verecektir. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'de açan çiçek, Hakkari'nin de yüzünü güldürecek. İzmir'de atılacak her adım Türkiye'nin yeni bir umudu yeni bir aydınlık yüzü olacak'' şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü

-CHP'li Kaya Açıklama

Haber-Kamera: KAan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Sözcü Gazetesi davası (2) Sözcü Gazetesi davası (2) 
Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldıKırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.