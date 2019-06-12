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CHP'li Kaya: Kabahat sürekli sistem değiştiren siyasilerde

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kabahat öğretemeyen öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde.

CHP'li Kaya: Kabahat sürekli sistem değiştiren siyasilerde

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kabahat öğretemeyen öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde. Kabahati çocuğunuzda aramayın, çocuğunuzu hırpalamayın, azarlamayın, dövmeyin" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, 14 Haziran'da öğrencilerin yaz tatiline gireceğini belirterek, 2019'da zor bir dönemin yaşandığını, sürekli sistem değişikliği nedeniyle öğrencinin, öğretmenin ve velinin kafasının karıştığını söyledi. Öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden kendilerini suçlu görmemelerini isteyen Kaya, "Kabahat sizde değil, kabahat biz siyasilerde. Kabahat öğretemeyen öğretmende değil sürekli sistem değiştiren siyasilerde. Kabahati çocuğunuzda aramayın, çocuğunuzu hırpalamayın, azarlamayın, dövmeyin. Dövecekseniz dizinizi dövün. Kendi kaderinizle oynayan siyasilere ders vermediğiniz müddetçe bu kervan böyle devam eder" diye konuştu.
Yıldırım Kaya açıklamasının ardından eğitim politikaları konusunda AK Parti için hazırladığı karneyi basın mensuplarıyla paylaştı. Hazırladığı karneye göre AK Parti'nin sınıfta kaldığını söyleyen Kaya, "Kibirli kişiliği, yalan söylemesi, arkadaşlarına baskı uygulaması, ötekileştirmesi ve okulun huzurunu bozması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu tasdikname verilmiştir" dedi.

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CHP'li Kaya: Kabahat sürekli sistem değiştiren siyasilerdeCHP'li Kaya: Kabahat sürekli sistem değiştiren siyasilerde

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