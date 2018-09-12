HABER

CHP'li Kaya: Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi. Karma eğitim tartışmalarına ilişkin Kaya, "Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya biz hazırız. Sakın ola sakın Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye'de uygulanmayan Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok" dedi.
Kaya, konuşmasının sonunda enflasyon ile birlikte artan eğitim masraflarına da dikkat çekti.

PARTNEREğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...Eğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...
Isparta'da MHP'li başkan, 2019 adayı olduğunu duyurduIsparta'da MHP'li başkan, 2019 adayı olduğunu duyurdu
CHP'li Abdüllatif Şener: Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli (2)CHP'li Abdüllatif Şener: Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim

Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim

Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla

Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kızdıracak sözler! 'Eksik, basit, ucuz' deyip istifa ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kızdıracak sözler! 'Eksik, basit, ucuz' deyip istifa ettiler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!

Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.