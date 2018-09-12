CHP'li Kaya: Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız (2)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi. Karma eğitim tartışmalarına ilişkin Kaya, "Biz kıyameti koparmaya hazırız. Karma eğitimi kaldırırsanız bu ülkede kıyameti koparacağız. Okula giden her veli ve öğrenci ile kıyameti koparmaya biz hazırız. Sakın ola sakın Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ile ve onun eğitime verdiği önemle laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimle oynamaya kalkmayın. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İran, Irak, Suriye'de uygulanmayan Avrupa'ya örnek olmuş bir Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına götürmeye hiç kimsenin hakkı da haddi de yok" dedi. Kaya, konuşmasının sonunda enflasyon ile birlikte artan eğitim masraflarına da dikkat çekti.

