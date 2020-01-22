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  4. CHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidir

CHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, geçen hafta düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı'na yoğun katılımın olduğunu söyleyerek, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, geçen hafta düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı'na yoğun katılımın olduğunu söyleyerek, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya, geçen hafta parti genel merkezinde düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çalıştaya ilginin yüksek olduğunu ve 1500 kişinin izlediğini kaydeden Kaya, toplumun her kesiminin eğitime yaklaşımı ve ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Kaya, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Eğitim olanaklarına eşit bir şekilde erişim ve yaşam boyu eğitim olanaklarının özellikle eğitime erişemeyenleri de kapsayacak bir biçimde düzenlenmesi, insan haklarına ve onuruna saygının, bireyin kişiliğinin tüm yönleriyle gelişiminin ve özgürleşmesinin temel güvencesidir" dedi.
'BÜYÜK ÇABA HARCADIK'
Kaya, Türkiye'de nitelikli ve çağdaş eğitimin giderek küçük bir kesimin ayrıcalığı haline geldiğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Muhalefette iken eğitimimizin daha ileriye taşınmasında üzerimize düşeni yapmak, iktidarımızda ise bu sorunları köklü biçimde çözerek, ülkemizin eğitim sistemini Türkiye'yi ileri uygarlık düzeyine çıkartacak ve onu aşacak ana taşıyıcı kurum haline getirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Bu amaçla 18 Ocak 2020 tarihinde 'CHP Eğitim Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Çalıştayımıza eğitimin tüm bileşenlerinin katılmasını hedefledik ve bunun için büyük bir çaba harcadık. Çalıştaya başta üniversite öğretim üyeleri olmak üzere, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları, eğitim dernekleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul aile birliği temsilcileri gibi eğitimin tüm bileşenleri katıldı. Çalıştaya davet edilmelerine rağmen, katılmayanlar ise Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık yetkilileriydi."

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