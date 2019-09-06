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CHP'li Kaya: Servislerden yararlanamayanlara belediyelerimiz destek veriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Servislerden ekonomik nedenlerle yararlanamayan yurttaşlarımız belgeleriyle belediyelerimize müracaat ettiğinde zaten ilgili belediyemiz bu konuda gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek" dedi.

CHP'li Kaya: Servislerden yararlanamayanlara belediyelerimiz destek veriyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Servislerden ekonomik nedenlerle yararlanamayan yurttaşlarımız belgeleriyle belediyelerimize müracaat ettiğinde zaten ilgili belediyemiz bu konuda gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek" dedi.
CHP'li Kaya, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 12 Şubat'ta grup toplantısında söylediği, "Çocuk okula giderken servisle gidecek servisle gelecek, aile servis için 5 kuruş para ödemeyecek. Servis ücretlerinin parasını belediye ödeyecek" sözlerine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Kaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin doğru olduğunu, kendi iktidarları döneminde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini ve hiçbir ailenin de açlık sınırının altında bir gelirinin olmayacağını kaydetti. Kaya, "İstanbul ulaşım zammı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir zam değil. Kentlerdeki ulaşımla ilgili ücret zammını hem büyükşehir belediyesi hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve hem de İçişleri Bakanlığı bir bütün olarak hükümet kanadıyla birlikte kararlaştırdığı bir uygulamadır. Mazota, benzine ve doğalgaza yapılan zammı da herhalde bir müddet sonra vatandaşa, 'CHP’li belediyelerin yaptığı zam' diye anlatmaya başlayacaklar. Böyle bir gerçeklik yok" dedi.
'BELEDİYE DESTEĞİ VERİYOR'
Kaya, "Genel başkanımızın da altını çizerek belirttiği gibi, eğer bir aile kendi çocuğunun servise ödeyecek parasının olmadığını, muhtar onaylı belgeleriyle kanıtlayarak belediyemize getirirse bu konudaki katkılar ve destekler zaten yapılacak; ancak önemli olan bu belgelerle müracaatın yapılması. Servis ücretlerine yapılan zam genel olarak mazotla bağlantılı olan zamlardır. Ama servislerden ekonomik nedenlerle yararlanamayan yurttaşlarımız, belgeleriyle belediyelerimize müracaat ettiğinde zaten ilgili belediyemiz bu konuda gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecek. Bunda bir sorun yok" diye konuştu.
'OKUL İDARECİLERİ VELİDEN KAYIT PARASI ALIYOR'
Milli Eğitim için ayrılan bütçenin yeterli olmadığını savunan Kaya, "Bunu plan bütçe görüşmelerinde anlatmıştım. Sayın Bakana, 'Bu bütçe size yetmez, siz talep edin, AK Parti milletvekilleri de bu konuda lehte oy kullansınlar, biz hazırız' dedik; ama sözümüzü dinlemediler. Şimdi de ister istemez okul idarecileri okulu döndürebilmek için veliden kayıt parası alıyorlar" diye konuştu.

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