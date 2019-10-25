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CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini bekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye’de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi.

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye’de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi. Kaya, "Suriye politikası Türkiye’ye kaybettirdi. Türkiye’ye uluslararası alanda itibar kaybına, ekonomik kayıplarına neden oldu. Türkiye ve Suriye halkının birbiriyle dost olması gerekirken, birbirine düşman haline gelmesi ne yazık ki en büyük handikabımız oldu. Biz Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
CHP Hatay İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları söyledi:
"PYD’yi terör örgütü olarak gören iki devlet var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Şam yönetimi. Rusya ve Amerika, PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. Ama biz Rusya ve Amerika ile masaya oturuyoruz. Bu sorunun muhatapları ve sahipleri varken, biz neden Amerika’ya ya da Rusya’ya teslim oluyoruz? Yapılması gereken acilen, 14 Ekim 2009’da yapılan ortak Bakanlar Kurulu yapılmasa bile, Ankara ile Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması. Biz doğrudan doğruya Şam hükümeti ile görüşmeleri sürdürmek zorundayız."
TÜRKİYE VE SURİYE'NİN ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ
Terör Örgütü YPG/PYD’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk askerlerinin kontrol altına aldıkları bölgeleri, Suriye hükümeti askerlerine, Rusya ve Amerika’nın katıldığı Soçi görüşmeleri sonucunda devredildiğine dikkat çeken Kaya, şunları söyledi:
"Bu görüşmeyi Suriye devlet başkanı ile konuşup, ‘Burası senin de benim de başımın belası. Terör örgütleri Suriye’nin de sorunu Türkiye’nin de sorunu. Gel bu sorunu hep beraber çözelim’ dediğinde kıyamet mi kopuyor? Rusya ve Putin üzerinden bu sorunu çözemeyeceğini görmedin mi? İki gün önce anlı şanlı anlattınız ama 2 gün sonra Putin’in PYD komutanlarıyla yaptığı canlı bağlantının görüntüleri çıktı. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Biz Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz.”

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