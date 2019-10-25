CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini bekliyoruz

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye’de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi. Kaya, "Suriye politikası Türkiye’ye kaybettirdi. Türkiye’ye uluslararası alanda itibar kaybına, ekonomik kayıplarına neden oldu. Türkiye ve Suriye halkının birbiriyle dost olması gerekirken, birbirine düşman haline gelmesi ne yazık ki en büyük handikabımız oldu. Biz Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

CHP Hatay İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

"PYD’yi terör örgütü olarak gören iki devlet var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Şam yönetimi. Rusya ve Amerika, PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. Ama biz Rusya ve Amerika ile masaya oturuyoruz. Bu sorunun muhatapları ve sahipleri varken, biz neden Amerika’ya ya da Rusya’ya teslim oluyoruz? Yapılması gereken acilen, 14 Ekim 2009’da yapılan ortak Bakanlar Kurulu yapılmasa bile, Ankara ile Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması. Biz doğrudan doğruya Şam hükümeti ile görüşmeleri sürdürmek zorundayız."