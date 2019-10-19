CHP'li Kaya Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen eroin, tüm AB ülkelerinden fazla

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğunu söyledi. Kaya, "Verilere göre Türkiye'de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde" dedi.

CHP'li Kaya, genel merkezde gerçekleştirilen 'Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Kaya, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından hazırlanan 2019 raporundan veriler aktararak, uyuşturucu ile mücadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna işaret edildiğini söyledi. Kaya, ''Demek ki koyduğunuz yasakları denetleyecek mekanizmaları oluşturamadığınızda yasaklar kağıt üzerinde kalıyor. Bunun en önemli göstergesi yine raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye'de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının tüm AB ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde olması" dedi.