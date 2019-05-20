CHP'li Kaya: Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesiyle ilgili, "Olumlu; ama eksik olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin şu içinden geçtiğimiz zor koşullarda birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi.

CHP'nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin eğitim politikalarını eleştiren CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni sistemle ilgili yaptığı açıklamanın anlaşılmadığını savundu. Kaya, "Eğer inandığın bir şeyse ortaya koyduğun vizyona ve yeni sisteme güveniyorsan bunu tane tane anlaşılır bir şekilde anlatman gerekir. Süslü laflarla vizyon olmaz. Süslü laflarla ülkemizin geleceği olan çocukların aydınlık geleceği karartılamaz" diye konuştu.

CHP'li Kaya, Samsun'da, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bunu olumlu; ama eksik olarak değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, törene katıldıktan sonra törene davet edilen ya da katılamayan siyasi partilerin genel başkanlarını da arayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı'nı ziyaret ederek, bizzat yüz yüze kutladı. Türkiye'nin, şu içinden geçtiğimiz zor koşullarda birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Parlamentoda milletvekili bulunan tüm siyasi partiler hem parlamentoya hem de cumhuriyete sahip çıkmak için oradalar. Dolayısıyla hiçbirini diğerinden ayırmadan bir birlikteliğin yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu adımı olumlu buluyoruz."

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-CHP'li Kaya açıklama

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, DHA

