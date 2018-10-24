CHP'li Kaya: 'Vizyon belgesi' AK Parti'nin 16 yılda yapamadıklarının itirafı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, dün açıklanan '2023 Vizyon Belgesi' ile ilgili "Adına 'vizyon belgesi' dedikleri belge, AK Parti'nin 16 yılda yapamadıklarının itirafıdır. Ziya Selçuk, açıkladığı belge ile kendisinden önce 6 Milli Eğitim Bakanı'nın yapmadıklarının altını çizmiştir" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı '2023 Vizyon Belgesi'ni değerlendiren Kaya, hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

''Dağ fare doğurdu. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı eğitimle ilgili vizyon belgesini bir siyasi parti genel başkanının huzurunda açıklaması gerçekten milli eğitim politikasının hangi noktalara geldiğini bir kez daha gösteriyor. Adına 'vizyon belgesi' dedikleri belge, AK Parti'nin 16 yılda yapamadıklarının itirafıdır. Ziya Selçuk, açıkladığı belge ile kendisinden önce 6 Milli Eğitim Bakanı'nın yapmadıklarının altını çizmiştir. Milli Eğitim Bakanı sözleşmeli, ücretli ve kadrolu öğretmen ayrımının devam edeceğini ilan etmiştir. Milli Eğitim Bakanı sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 yıl sisteminden 3+1 yıla getirilerek ücretli öğretmenlerinin de ücretlerinin yükseltilerek sorunun çözüleceğini ilan etmiştir; ancak bu bir vizyonsuzluktur. Öğretmenler arasında böyle bir ayrım asla doğru değildir. Öğretmenlerin yazılı sınavdan sonra bir de mülakata tabi tutulması bu bakanlığın ayıbıdır. Bugüne kadar liyakate önem verilmediğinin altını hem Milli Eğitim Bakanı hem de AK Parti Genel Başkanı çizmiştir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Çocuklarımızı da merdiven altına teslim etmeyin' diyor. Kime yapıyorsun bu çağrıyı AK Parti Genel Başkanı? İktidarda CHP mi var? Kim bu merdiven altındaki dershanelere izin veren? Halka yalan söylemeyin. Çıkın gerçekleri anlatın."

'GAFLET VE DELALET İŞİ'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Kaya, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, gençlere sesleniyor ve diyor ki 'Geleceğin Alpaslan'ları, geleceğin Fatih'leri olmaya hazır olun'. 'Geleceğin Atatürk'ü olmaya hazır olun' diyemiyor. Erdoğan; Alpaslan da bizim Fatih de bizim. Bu düşmanlığınızı anlamakta zorluk çekiyoruz. Gençlerimizi laik, bilimsel bir eğitimle yetiştirdiği için mi, cumhuriyetin ilk kurulduğunda kendisi başöğretmen olarak tahtın başına geçtiği için mi? Alpaslan da bizim Fatih de bizim ama 100 yılın ve dünyanın ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Atatürk'ü bunlardan ayırmak, gaflet ve delalet işidir'' dedi.

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