CHP'li Kaya'dan 11. Kalkınma Planı'na eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "11. Kalkınma Planı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete, devrimlerine bir tek satır yer verilmemiştir." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin, daha önceki dönemde hedef tutturulamadığı için yüzde 50 oranında aşağıya çekildiğini savundu.

Buna rağmen hedeflerin yine tutmayacağını ileri süren Kaya, 10. Kalkınma Planı'nda 16 bin dolar olan kişi başı milli gelir hedefinin 11. Kalkınma Planı'nda 12 bin 484 dolar olduğunu, bunun da gerçekleşmeyeceğini savundu.

Kaya, 11. Kalkınma Planı'nda öğretmen meslek kanununun çıkarılacağının yer almasın sevindirici olduğunu ancak inandırıcı olmadığını belirtti. Kaya, kendilerinin de bu konuda daha önce kanun teklif verdiklerini ancak komisyonda gündeme dahi gelmediğini kaydetti.

Planın, adil, herkese eşit koşullarda eğitim verecek olanaktan yoksun olduğunu öne süren Kaya, 10. Kalkınma Planı'nın en devasa projesi olarak sunulan FATİH Projesi'ne 11. Kalkınma Planı'nda yer verilmediğini vurguladı.