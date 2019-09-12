CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, fındık üreticisinin alın teri ve emeğinin sömürüldüğünü savunarak, "Fındık üreticisi sahipsiz, bu sahipsizliğe son verin. Döviz girdisi sağlayan bu milli ürünü sahipsiz bırakmayın. Üreticiyi destekleyin." dedi.

Kaya, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

Fındığın sahipsizlik nedeniyle adeta üreticisini mağdur ettiğini söyleyen Kaya, "Altın değerindeki bu ürün neden bu hale geldi? Bütün dünyada Türk fındığı konuşulurken, fındık üreticisi neden mutsuz? Fındık fiyatları neden yerlerde sürünüyor?" diye sordu.

Kaya, sezon başlamadan 3 ay önce fındığın serbest piyasada 22 lira olduğunu, TMO depolarındaki fındığın ise 18,5 liradan satıldığını anımsattı. Maliyet hesaplamaları sonucunda 1 kilogram fındığın fiyatının 20 lira olmasını istediklerini anlatan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fiyatı 16,5 lira ile 17 lira olarak açıkladığını belirtti.

Ahmet Kaya, bugün fiyatların 13,5-14 liraya düştüğünü, hükümetin TMO'yu piyasaya sokarak üreticiyi destekleme kararı aldığını ancak fiyatların düşmeye devam ettiğini savundu.