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CHP'li Kaya'dan Mardin'de HDP'li eş başkanlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları HDP'li Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı ziyaret etti.

CHP'li Kaya'dan Mardin'de HDP'li eş başkanlara ziyaret

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları HDP'li Ahmet Türk ve Figen Altındağ'ı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, beraberinde CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP'li Kaya, eş başkanlar HDP'li Ahmet Türk ve Figen Altındağ ile makamlarında bir araya geldi. Ziyarette konuşan CHP'li Kaya, 31 Mart yerel seçiminde Mardin halkının iradesini ortaya koyduğunu belirterek, “Halkın iradesini hiç kimse yok saymamalı. Eğer halk bir insanı belediye başkanı olarak görmek istiyorsa öyle ya da böyle seçimini yapıyor. Ahmet Türk, bugünün siyasetçisi değil yıllardır Türkiye'nin siyasetinde barışa, kardeşliğe ve demokrasiye bedeller ödeyerek katkı sunmuştur. Mardin halkı yine tercihini yaptı. Önemli olan şu halk kiminle yönetilmek istiyorsa onun önünü açmak lazım. Demokrasi bu zaten. Cumhuriyeti yaşatmak istiyorsak demokrasiye ihtiyacımız var. Demokrasiyi yaşatmak istiyorsak barışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla cumhuriyet, demokrasi ve barışı birbirinden ayırmamak gerekiyor" dedi.
HDP'li başkanlar ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

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CHP'li Kaya'dan Mardin'de HDP'li eş başkanlara ziyaret

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