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CHP'li Kaya'dan özel okul uyarısı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

"Özel okullar, öğrencilerden aldığı parayı, inşaat ya da başka karlı sektörlere yatırmaya devam ederse, saray hükümeti de ses çıkarmazsa, onlarca özel okulun kapısına kilit vurulacak, on binlerce öğrenci, öğretmen, veli mağdur olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Özel okullar öğrencilerden aldığı parayı, inşaat ya da başka karlı sektörlere yatırmaya devam ederse, saray hükümeti de ses çıkarmazsa, onlarca özel okulun kapısına kilit vurulacak, on binlerce öğrenci, öğretmen, veli mağdur olacak." dedi.

Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun CHP'li üyeleriyle parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

TBMM Genel Kurulunda dün, Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin kabul edildiğini anımsatan Kaya, CHP Grubu olarak bütçe üzerinde görüşlerini dile getirdiklerini, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazılı olarak da ilettiklerini söyledi.

Bu bütçenin, "Milli Eğitim Bakanlığı değil, saray eğitim bakanlığı bütçesi olduğu"nu ileri süren Kaya, "Bu bütçe Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarına yanıt verecek bütçe değildir. Bakanlıktan bağımsız hazırlanmış, eğitimin kanayan yaralarına merhem olmayacak bütçedir. Davul Selçuk'un elinde olsa da tokmak saraydadır. Saray eğitim bakanı, Selçuk'un yetkilerine müdahale etmektedir. Sarayın taleplerine göre hazırlanan bütçe, halkın eğitim taleplerine derman olamayacaktır." diye konuştu.

Kaya, Selçuk'un, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyaları Cumhurbaşkanlığına sundukları açıklamasını anımsatarak, öğretmenler dahil bu taslaktan kimsenin haberinin olmadığını savundu. Kaya, taslağın sunulduğu makamın, yüz günlük programda bunu yapacağını zaten açıkladığını ifade ederek, "Yapsa zaten yapardı. Sorumlu olduğunuz yer saray değil TBMM'dir Sayın Bakan." dedi.

Eğitimin tüm bileşenlerinin görüşünü alarak hazırladıkları Öğretmenlik Meslek Kanunu tekliflerini, 22 Kasım 2018'de TBMM'ye sunduklarını anımsatan Kaya, "AK Parti ve MHP Grubu gelsinler, Meclis'te bu sorunu bir an önce çözelim." çağrısında bulundu.

Kaya, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de, Bakanlığın yatırımlara ayırdığı pay yüzde 17,18 iken bunun; 2019'da yüzde 4,88'e, 2020 bütçesinde ise yüzde 4,65'e düştüğünü belirtti. Kaya, eğitimin sorunlarının bu bütçeyle çözülemeyeceğini ileri sürdü.

Devlet okullarına verilmeyen desteğin, özel okullara sunulduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Özel okul sahipleri, bütçeden aldığı paraları ne yapıyor? Eğitim alanına mı yatırıyorlar yoksa daha fazla kar edecekleri inşaat sektörüne mi yatırıyorlar? İnşaat sektörüne yatırdılar, inşaat sektörü çöktü, okullar kapılara kilit vurma noktasına geldi. En tipik örneği Doğa Koleji. Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığından sonra en fazla öğrenciye sahip bir okuldur. Türkiye'nin en büyük özel okulu olan kolejde, aylardır öğretmenlerin bütçesi ödenmiyor. Ankara'da iki kampüsün elektrikleri kesildi. Hazine ve Maliye, Ticaret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ne yazık ki bu konuya seyirci olmaya devam ediyor. Yetkili bakanlıkları uyarıyoruz: Özel okullar öğrencilerden aldığı parayı inşaat ya da başka karlı sektörlere yatırmaya devam ederse, saray hükümeti de ses çıkarmazsa, onlarca özel okulun kapısına kilit vurulacak, on binlerce öğrenci, öğretmen, veli mağdur olacak."

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basın toplantısı Bütçe Milli eğitim Bakanlığı TBMM YILDIRIM KAYA

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